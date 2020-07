SATO Oyj, lehdistötiedote 8.7.2020 klo 9:00

Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO on tuonut markkinoille uudenlaisen ratkaisun, jossa omaan asuntoon pääsee kiinni pienemmällä pääomalla viidessä vuodessa. Ensimmäiset SATO JoustoKodit valmistuivat Helsingin Taliin kesäkuussa.







SATOn tavoitteena on monipuolistaa asumisratkaisuja. JoustoKoti nähdään SATOssa vastauksena sekä kuluttajien tarpeeseen että keinona monimuotoisten naapurustojen kehittämiselle.

− Monilla on halu omistusasumiseen, mutta ei vielä mahdollisuutta tai uskallusta ottaa isoa asuntolainaa. Halusimme tarjota asumismuodon, joka joustaa elämäntilanteiden muutoksissa paremmin kuin omistusasunto, sanoo SATOn investoinnesta vastaava johtaja Antti Aarnio.

Myös kaupunkikehittämisessä on tarve naapurustoille, joissa on erilaisia asumismuotoja.



− JoustoKodit ovat keino täydentää alueiden monimuotoisuutta. Helsingin Talin alue on esimerkki alueesta, jossa on vuokra-asumista, omistusasumista, sekä nyt mahdollisuus myös osaomistusasumiseen, Aarnio sanoo.

JoustoKoti on nimensä mukaisesti konsepti, joka on kehitetty joustamaan elämäntilanteiden muuttuessa. Kotiin pääsee kiinni pienellä pääomalla, jonka jälkeen asukkaat maksavat asumisestaan markkinahintaa alhaisempaa osaomistusvuokraa, mikä mahdollistaa mahdollisen lainan samanaikaisen lyhentämisen. Vuokra-asumisaika on perinteisiä osaomistusmalleja lyhyempi, viisi vuotta. Sen jälkeen asukas voi päättää, lunastaako asunnon itselleen sen alkuperäisellä hinnalla. Vaihtoehtoisesti asukas voi myydä asunnon takaisin SATOlle ja jäädä silti asumaan asuntoonsa vuokralle.



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.