July 13, 2020 05:00 ET

Admicom Oyj: Admicomin talousjohtajaksi Petri Aho

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 13.7.2020 KLO 12:00

Petri Aho (MSc. Finance and economics) on nimitetty Admicom Oyj:n talousjohtajaksi (Chief Financial Officer, CFO) sekä johtoryhmän jäseneksi 1.9.2020 alkaen.

Admicom tiedotti johtoryhmän muutoksista 6.5.2020 ja kertoi, että CFO-tehtävään tullaan nimittämään uusi vastuuhenkilö. Uuden CFO:n nimittämisen lisäksi yhtiö kertoi pyrkivänsä selkiyttämään ulkoisen ja sisäisen laskennan vastuualueita uusilla Group controller ja Business controller -rooleilla.

Ennen siirtymistään Admicomille Petri Aho on toiminut muun muassa partnerin ja analyytikon roolissa Inderes Oy:llä, jossa Admicomin liiketoimintamalli sekä Admicomiin liittyvä sijoittajaviestintä ovat tulleet hänelle tutuiksi. Petri Aho on kansainvälisesti palkittu analyytikko, ja hän on ansioitunut erityisesti SaaS-liiketoiminnan ja digitalisaation asiantuntijana.

Toimitusjohtaja Antti Seppä kommentoi:

”Petrin profiili istuu hienosti juuri siihen, mitä CFO-roolimuutoksella haimme. Keskustelupolku tähän päätökseen oli luonteva ja otamme Petrin iloisin mielin Admicomin joukkueeseen.”



Lisätietoja antavat:



Antti Seppä

Toimitusjohtaja

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Jenni Renko

Markkinointijohtaja

jenni.renko@admicom.fi

+358 44 332 2248



Hyväksytty neuvonantaja:



Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670





Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi