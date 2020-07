July 21, 2020 05:00 ET

(UPM Plywood, Lahti, 21.7.2020 klo 12:00) – Kesäkuussa UPM ilmoitti suunnitelmistaan Jyväskylän vaneritehtaan sulkemisesta. Suunnitelmia koskevat yhteistoimintaneuvottelut on nyt saatettu päätökseen.



UPM Jyväskylän vaneritehdas suljetaan pysyvästi 31.7.2020. Sulkemisesta johtuva henkilöstövähennys on 147 henkilöä.

”Haluan kiittää osapuolia avoimesta ja rakentavasta neuvotteluprosessista. Olemme pyrkineet yhdessä löytämään parhaita mahdollisia ratkaisuja työntekijöille ja minimoimaan sulkemisen vaikutukset henkilöstölle. Laissa määriteltyjen tukitoimien lisäksi, UPM tarjoaa tukea erilaisten urapolkujen löytämiseen esimerkiksi työllistymiskoulutuksen, tutkintoon johtavan opiskelun tai yrittäjyyden kautta. Tuemme lisäksi uudelleensijoittumista UPM Plywoodin muilla tehdaspaikkakunnilla avoinna oleviin tehtäviin”, sanoo UPM Plywoodin liiketoimintajohtaja Mika Sillanpää.

Suunnitellut toimenpiteet vahvistavat UPM:n vaneriliiketoiminnan kokonaiskilpailukykyä ja liiketoiminnan tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä. UPM kirjaa vuoden 2020 toisen neljänneksen vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina rakennejärjestelykuluina noin 22 miljoonaa euroa. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 11 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivoihin, parkettiteollisuuteen sekä muihin teollisiin käyttökohteisiin. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli 450 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa

