Asuntomessutalo Honka Huomen tuo äänisuunnittelun asumiseen

”Äänellä on kiistaton vaikutus hyvinvointiin”, sanoo suunnittelija Aki Päivärinne.

”Ääni on elämässämme jatkuvasti läsnä, mutta samaan aikaan se on edelleen meille vieras. Honka Huomen -taloon luomani äänimaailma on ehdotus siitä, mitä tarjottavaa äänisuunnittelulla on asuinympäristöön ja esimerkiksi rentoutumishetkiin”, sanoo suunnittelija Aki Päivärinne. Kaupallisissa tiloissa käytetty äänisuunnittelu laajenee nyt kotiin. Tuusulan asuntomessujen Honka Huomen -talossa se on osa ratkaisuja, jotka ravitsevat kaikkia aisteja.

”Ei pelkästään akustiikalla, vaan myös äänisuunnittelulla on tutkitusti vaikutus hyvinvointiin. Äänen merkitystä tilassa on arvokasta pohtia, sillä vietämme valtavasti aikaa rakennetussa ympäristössä”, sanoo Aki Päivärinne Granlundilta. Suunnittelija on luonut äänimaisemia huvipuistoista lentokentälle ja kauppojen ruokaosastoille, mutta kotiin hän suunnitteli nyt ensimmäistä kertaa.

Honka Huomenen hengittävät luonnonmateriaalit ja ekologinen hirsirakentaminen inspiroivat suunnittelijaa: ”Äänimateriaali aaltoilee hienovaraisesti tilasta toiseen. Lähtökohtana on talon arkkitehtuuri, joka synnyttää tunteen virtaavuudesta. Teokseni rakentuu luonnon äänistä ja vuodenajan vaihteluista sekä siitä, miten ne koemme. On puro, koski, kesäyö järvellä, tunturin huippu ja suo. Olen äänittänyt syksyistä sadetta koivikossa, talvista tunturimaisemaa sekä lumista metsää tammikuussa, kun oksista putoilee lunta”, Aki Päivärinne kertoo.

”Ajatukseni on ollut tarkastella psykoakustisia olosuhteita, eli sitä miten ihminen kuulee ja mitä siihen voisi tuoda. Honka Huomenen vilvoittelutilassa voi uppoutua lukemaan kirjaa, kun taustaäänenä on veden eri olomuotoja. Keittiöön halusin tuoda virtaavan veden ääniä, jotka yhdistyvät raikkauteen ja puhtauteen. Avarassa olohuoneessa taas huomaa erityisesti vuodenaikojen vaihtumisen. Äänisuunnittelulla voidaan edistää palautumista, hartiat laskevat nopeammin.”

Kaunis äänenlähde

Honkarakenne toteuttaa ääniteoksen yhdessä Genelecin kanssa. Iisalmessa valmistettuja aktiivikaiuttimia on kaikkiaan kahdeksan, joista osa on integroitu huomaamattomasti rakenteisiin. Ns. G-sarjan kaiuttimet olohuoneessa ja keittiössä on valmistettu kierrätetystä alumiinista. Kotimaisuusaste on yli 80 %.

”Genelec on edelläkävijä paitsi äänenlaadussa, myös kaiuttimien muotoilussa. Harri Koskisen muotoilemat kaiuttimet ovat jo design-klassikoita. Niitä ihailen omalla studiollanikin päivittäin”, Aki Päivärinne sanoo.

Älykäs hyvän elämän hirsikoti

Messutalon suunnittelua on ohjannut kokonaisvaltainen hyvinvoinnin teema. ”Tutkimme siinä asumisen ratkaisuja, jotka parantavat elämänlaatua. Honka Huomen pitää huolta niin asukkaistaan, itsestään kuin ympäristöstä. Halusimme luoda kodin, jossa on hyvä pysähtyä ja rauhoittua kiireisenkin arjen keskellä”, kuvailee Honkarakenteen markkinointijohtaja Sanna Huovinen.

Pääarkkitehti Anne Mäkisen piirtämä moderni hirsitalo istuu pienelle tontille kaupunkiympäristöön. Sisustuksen pääteemoja ovat hiljaisuus ja rauha. Sisustussuunnittelija Maru Hautala on valinnut taloon vain luonnonmateriaaleja sekä turvallisia M1-päästöluokan materiaaleja ja suosinut kotimaisia valmistajia. Maisema avautuu sisään suurista ikkunoista, ja oleskelutilojen ja saunasiiven väliin jäävässä vilvoittelutilassa luonto ympäröi oleskelijan paitsi Aki Päivärinteen ääniteoksessa, myös taiteilija Kreetta Järvenpään monikerroksisessa viherinstallaatiossa. Seinällä on Katja Hyytiälän kuvataidetta. Terveessä sisäilmassa tuoksuu puhdas puu.

Asumisen laatua valvoo älykäs talotekniikka, joka varmistaa kosteusturvallisuuden ja optimoi lämmityksen ja ilmanvaihdon. Honka Huomenessa hyvä sisäilma on varmistettu rakentamisvaiheesta lähtien hirsitalon koko elinkaarelle.

Honka Huomen on rakennettu asuntomessuille ottamaan vastaan uudet asukkaat. Talo tulee myyntiin messuilla.

Aki Päivärinne

Aki Päivärinne on äänisuunnittelija, äänibrändäyksen ammattilainen, säveltäjä, saksofonisti ja äänitaiteilija. Hän on luonut äänimaailmoja mm. helsinkiläiseen Metsä / Skogen -myymälään, Helsinki-Vantaan lentokentän Aukiolle, Oodi-kirjastoon, K-ryhmän ruokaosastoille sekä syksyllä 2020 avautuvaan uudistettuun urheilumuseoon. Ääniteos Honka Huomeneen on Päivärinteen ensimmäinen suunnittelutyö kotiympäristöön ja se toteutetaan yhteistyössä Genelecin kanssa.

Genelec-tuotetiedot

Olohuoneen kaiuttimet:

2 kpl Genelec G Three

1 kpl Genelec F Two

Keittiön kaiuttimet:

2 kpl Genelec G Two

Pesu- ja vilvoitteluhuoneen kaiuttimet:

3 kpl Genelec AIW25

Monihuoneohjaus:

3 kpl Sonos Port -linkkiyksiköitä

Energiatehokas koti

Honka Huomen -talo (kohde 41) sekä Villa Mikael & Villa Sanni (kohde 6) kuuluvat valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan Energiatehokas koti -hankkeen seurantakohteisiin. Hankkeessa seurataan kolmen asuntomessukohteen energiatehokkuutta kahden vuoden ajan. Honka Huomen kuuluu energialuokkaan B ja on vain pienen askeleen päässä luokasta A, mikä on oivallinen saavutus kokonaan hirrestä valmistetulle talolle. Honka Frame -pilaripalkkitekniikalla rakennetun Villa Mikaelin alustava energiatehokkuusluokka on A. Lue lisää: https://www.energiatehokaskoti.fi/kohteet/seurantakohteet

Honkarakenne Oyj

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

