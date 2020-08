Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 03.08.2020 klo 18.45 Rovio Entertainment Oyj - Omien osakkeiden hankinta 03.08.2020 Rovio Entertainment Oyj Helsingin Pörssi Päivämäärä 3.8.2020 Pörssikauppa Osto Osakelaji ROVIO Määrä 31735 Keskihinta 5,795598 Kokonaiskustannus 183923,29 Yhtiön hallussa on 03.08.2020 tehtyjen kauppojen jälkeen 7 386 319 osaketta Rovio Entertainment Oyj:n puolesta OP Yrityspankki Oyj Marko Niemi Ida Koski

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

+358 207 888 300 (vaihde)

RovioIR@rovio.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oyj

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite