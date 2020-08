August 04, 2020 07:30 ET

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.8.2020 KLO 14.30

ROBIT KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT SUOMESSA

Robit käynnistää tytäryhtiössään, Robit Finland Oy:ssä yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista muutoksista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on yrityksen kannattavuuden ja kassavirran varmistaminen ja vahvistaminen pitkällä aikavälillä. Robit ilmoitti Suomen yksiköissä toteutettavista lomautuksista lehdistötiedotteella 2.4.2020 johtuen varautumisesta COVID-19-tilanteeseen.

”Nykyisessä toimintaympäristössä joudumme tekemään myös pysyviä kustannussäästöjä kannattavuussyistä varautuen samalla pidempään COVID-19-vaikutusaikaan,” toteaa toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen.

Neuvotteluiden kohteena ovat kaikki Robit Finland Oy:n ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmään kuuluvat työntekijät. Neuvottelut voivat johtaa työvoiman pysyvään vähentämiseen taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Neuvottelut voivat johtaa korkeintaan 5 neuvotteluiden kohteena olevan työntekijän työsuhteen päättämiseen.

Neuvottelut alkavat 10.8.2020 ja kestävät maksimissaan kaksi viikkoa.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com