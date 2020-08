August 06, 2020 07:00 ET

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2020 klo 14.00





QPR Software Oyj on saanut Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin. QPR Softwaren osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 12 444 856 kappaletta.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: QPR Software Oyj, 0832693-7

Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Oy Fincorp Ab, 0599090-4

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuden hankinta.

Liputusraja ylitettiin 5.8.2020.

Oy Fincorp Ab:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,34 % 0 10,34 % 12 444 863 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 6,39 % 0 6,39 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 and 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009008668 1 287 210 0 10,34 % 0 % YHTEENSÄ 1 287 210 10,34 % 0 %

QPR Software Oyj

Jari Jaakkola

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jari Jaakkola, puh. 040 502 6397

