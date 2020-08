August 12, 2020 06:00 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.8.2020 KLO 13:00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Enento Group Oyj:ssä

Enento Group Oyj (“Enento”) on 11.8.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC:n omistus Enentosta on alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC:n omistus Enentosta on 1.197.290 osaketta eli noin 4,99 prosenttia koko Enenton osakekannasta.

Enentolla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Enenton osakkeiden lukumäärä on 24.007.061.

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC;n osuus ilmoituksen mukaan:

Pvm 11.8.2020 % osakkeista ja äänistä (yhteensä A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteensä B) % yhteensä

(A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 - 4,99 24.007.061 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,05 - 5,05 Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet Osakesarja/

osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000123195 1.197.290 - 4,99 - A YHTEENSÄ 1.197.290 4,99 B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet Rahoitusväli-neen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus - - - - - - B YHTEENSÄ - -

ENENTO GROUP OYJ

Lisätiedot:

Elina Stråhlman

Talousjohtaja

puh. +358 40 564 7877

