Heli Arantola on nimitetty Leipurin Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja Aspon johtoryhmän jäseneksi

Aspo-konserniin kuuluvan Leipurin Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Laavainen on irtisanoutunut ja jättää yhtiön. Leipurin hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden tohtori Heli Arantolan, joka aloittaa tehtävässään välittömästi.

Heli Arantola on aiemmin toiminut muun muassa Fazer-konsernissa eri johtotehtävissä, kuten strategiajohtajana ja Fazerin pohjoismaisen myllyliiketoiminnan vetäjänä, sekä vastannut HKScanin koko tuotesalkusta ja tuotekehityksestä Pohjois-Euroopassa. Hänellä on myös vahva kokemus hallitustyöskentelystä eri yhtiöissä.

”Toivotamme Heli Arantolan lämpimästi tervetulleeksi Leipurin toimitusjohtajaksi ja Aspon johtoryhmän jäseneksi. Heli on toiminut Leipurin hallituksen jäsenenä vuodesta 2019, ja hänen soveltuvuutensa Leipurin johtoon on tullut todetuksi jo tämän ajan kuluessa. Hän on johtajana uudistaja ja osoittanut vahvaa strategista näkemystä sekä läpivientikykyä. Uskomme Helin olevan erinomainen valinta Leipurin toimitusjohtajaksi nopeasti muuttuvalla ja kehittyvällä elintarvike- ja leipomoalalla”, sanoi Leipurin hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

”Aloitan innolla uudessa roolissani Leipurin kansainvälisen tiimin vetäjänä. Tavoitteenamme on vahvistaa ja uudistaa Leipurin liiketoimintaa ajassa, jossa sekä kuluttajan käyttäytyminen, jakelun rakenteet että vastuullisuustavoitteet muuttuvat voimakkaasti”, sanoi Heli Arantola.

Mikko Laavainen nimitettiin Leipurin toimitusjohtajaksi vuonna 2016. Hän luotsasi Leipurin liiketoimintaa haastavassa ja alati muuttuvassa markkinassa.

”Mikko Laavaisen toimitusjohtajakaudella Leipurin on läpikäynyt merkittävän transformaation suunnatessaan toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille kuten foodservice-segmenttiin ja luopuessaan muun muassa lihateollisuutta palvelevista raaka-ainetoiminnoistaan. Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Mikkoa hänen panoksestaan yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle onnea tuleviin työtehtäviin”, sanoi Leipurin hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.



