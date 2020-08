August 17, 2020 08:00 ET

August 17, 2020 08:00 ET

(UPM, Helsinki, 17.8.2020 klo 15.00 EET) – UPM järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja pankkiireille webcast-lähetyksenä 9.9.2020 klo 14.00-17.00. Ohjelman keskiössä ovat yhtiön kasvun keihäänkärjet, kestävän kehityksen rooli arvonluonnissa sekä tulosten varmistaminen.



UPM on valinnut kolme kasvun painopistealuetta. Kilpailukykyinen sellutehdasinvestointimme Uruguayssa on merkittävä askel selluliiketoiminnalle ja koko yhtiön tuloskehitykselle. Erikoispakkausmateriaalit tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, joita tuoteinnovaatiot lisäävät. Liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentävien ja kuluttajille kestävämpiä tuotteita tarjoavien biopolttoaineiden ja biokemikaalien markkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi. Biojalostamoinvestointimme Saksassa luo biokemikaaleissa täysin uutta liiketoimintaa.

Kestävä kehitys on ainoa vakaa perusta pitkän aikavälin arvonluonnille. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Hillitsemme ilmastonmuutosta ilmastopositiivisella maankäytöllä, merkittävällä hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä sekä kestävän kehityksen mukaisilla, fossiilipohjaisia ​​materiaaleja korvaavilla tuotteilla.

UPM:n tase on erittäin vahva ja toimintamalli ketterä ja tehokas. Jatkamme kilpailukykymme parantamista ja kasvustrategiamme toteuttamista, joilla mahdollistamme tulevaisuuden tuloskasvun ja arvon nousun.

Pääomamarkkinapäivän osallistujia pyydetään ystävällisesti rekisteröitymään tästä linkistä . Suoraan webcast-lähetykseen on mahdollista osallistua UPM:n verkkosivuilla www.upm.com . Osallistujilla on mahdollisuus esittää yhtiön ylimmälle johdolle kysymyksiä UPM:n pitkän aikavälin arvon luonnista. Esitysten tallenteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.

