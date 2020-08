EFECTE OYJ -- PUOLIVUOTISKATSAUS -- 18.8.2020 klo 9.30

Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2020 - vahva SaaS-kasvu jatkui

4-6/2020:

SaaS-liikevaihto kasvoi 24 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 69 %

Käyttökate oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,4) ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa (-0,5)

Liikevoittoprosentti parani -14 %:sta -5 %:iin

Vakaa operatiivinen suoritus johti vahvaan SaaS-kasvuun ja tuloskehitykseen

Koronavirustilanne vaikutti ennakoidusti palveluliikevaihtoon (-4 % edelliseen vuoteen verrattuna) ja toisaalta toi kustannussäästöjä, jotka paransivat kannattavuutta väliaikaisesti toisella kvartaalilla

1-6/2020:

SaaS-liikevaihto kasvoi 22 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 65 %

Käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,8) ja liikevoitto -0,6 miljoonaa euroa (-1,0)

Liikevoittoprosentti parani -14 %:sta -8 %:iin

Ohjeistus vuodelle 2020:

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-25 % ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta.





Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019 Liikevaihto 3 701 3 432 7 393 6 884 13 839 Käyttökate (EBITDA) -69 -387 -366 -806 -998 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -173 -471 -573 -975 -1 377 Liikevoitto -178 -476 -583 -984 -1 396 Katsauskauden tulos -179 -465 -612 -958 -1 373 Tulos/osake, euroa -0,03 -0,08 -0,10 -0,16 -0,23 Oma pääoma/osake, euroa 0,27 0,43 0,27 0,43 0,37 SaaS MRR 747 587 747 587 640

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Toisella neljänneksellä koronavirustilanne ja muuttunut markkinaympäristö asettivat Efectelle vakavan haasteen. Vahvaan SaaS-kasvuun sekä merkittävään kannattavuusparannukseen yltäminen tapahtumarikkaan neljänneksen aikana oli osoitus tiimimme omistautuneisuudesta. Haluankin esittää suurkiitokset kaikille Efecteläisille. Monista häiriötekijöistä huolimatta onnistuimme keskittymään oikeisiin asioihin.

Hyvä operatiivinen suoritus oli neljänneksen kohokohta, mutta edistimme myös merkittävästi strategiamme toteuttamista. Me autamme palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan toimintaansa ja olemme tämän alan eurooppalainen vaihtoehto globaaleille goljateille. Tämä peruslupaus on yhä enemmän näkyvissä viestinnässämme ja tuntuu resonoivan hyvin sekä asiakas- että kumppanikentässä. Kesäkuussa julkaistu kumppaniohjelmamme sekä digitaalisten myynti- ja markkinointikyvykkyyksiemme jatkuva kehitys muodostavat perustan Efecten liiketoiminnan jatkoskaalaamiselle Euroopan laajuisesti.

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttui pandemian aikana. SaaS-kysyntä pysyi hyvällä tasolla, palveluiden kysyntä heikkeni ja digitaalisten asiakaspolkujen merkitys kasvoi. Mukautimme myyntitapaamme ja palveluorganisaatiotamme vastaamaan muuttunutta tilannetta uuden operatiivisen johtajamme Steffan Schumacherin johdolla. Nopea reagointi ja tarkka suorittaminen auttoivat meidät hyviin tuloksiin. Strategiamme mukaisesti keskitymme erityisesti SaaS-liikevaihdon kasvattamiseen ja uskomme, että nyt nähty palveluiden osuuden lasku tulee jatkumaan.

Hyvä suorittaminen DACH-alueella jatkui, mukaan lukien merkittävän asiakkaan voittaminen logistiikka-alalta sekä useiden asiakkaiden onnistunut tuotantokäytön aloitus. DACH-alueella samoin kuin Skandinaviassa sekä SaaS- että kokonaisliikevaihto kasvoivat Q2:lla yli 50 % Q2/2019 verrattuna. Suomen Q2 oli myös vahva SaaS-kasvun näkökulmasta monien olemassa olevien asiakkaiden laajentaessa Efecten käyttöä ja yhteistyötä kanssamme. Kokonaisuudessaan lähes puolet kuukausittaisen SaaS-laskutuksen (SaaS MRR) kasvusta tuli vanhasta asiakaskunnasta.

Alkuvuoden hyvien tulosten ja toisen vuosipuoliskon näkymien perusteella lähdemme hyvästä asemasta toteuttamaan koko vuodelle antamaamme ohjeistusta. Sen saavuttaminen vaatii meiltä kuitenkin täyttä keskittymistä markkinan pysyessä edelleen arvaamattomana. Syyskuun 22-23. järjestettävä digitaalinen asiakastapahtumamme on meille tärkeä virstanpylväs Q3:lla. Myös kaikki kiinnostuneet analyytikot, sijoittajat ja median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan (ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteessa www.efecte.com ).

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177





Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, 040 579 6210





Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1000 EUR) 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 2019 SaaS 2 158 1 746 4 166 3 408 7 094 Kertalisenssit 25 30 44 147 185 Tuki ja ylläpito 230 317 498 646 1 287 Palvelut 1 287 1 340 2 685 2 684 5 272 Konserni yhteensä 3 701 3 432 7 393 6 884 13 839

Efecten liikevaihto kaudella 1-6/2020 oli 7,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 7 %. Ulkomainen liikevaihto kasvoi merkittävästi. Liikevaihtoa ulkomaisista tytäryhtiöistä kertyi 1,8 miljoonaa euroa (1,1) eli noin 24 % kokonaisliikevaihdosta (16 %).

Pilvipohjaisten ratkaisujen liikevaihto jatkoi kasvuaan SaaS-liikevaihdon kasvaessa 22 %. Palveluiden liikevaihto oli viime vertailukauden tasolla. Kertalisenssien liikevaihto laski strategiamme mukaisesti 70 % ja perinteisen ylläpidon liikevaihto laski 23 %. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) oli katsauskaudella 4,7 miljoonaa euroa (4,1), muodostaen noin 63 % kokonaisliikevaihdosta (59 %).

SaaS MRR oli 747 tuhatta euroa katsauskauden lopulla kasvaen 27 % vertailukaudesta. MRR-kasvusta 12 prosenttiyksikköä kertyi vakiintuneista asiakkuuksista (nettopoistuma, net churn -12 %) ja 15 prosenttiyksikköä 6/2019 jälkeen voitetuista uusista asiakkuuksista.

Koronavirustilanne vaikutti palveluliikevaihdon kehitykseen odotusten mukaisesti. Palveluliikevaihdon kasvuprosentti olisi kuitenkin myös ilman pandemiaa ollut yksinumeroinen luku. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvattamaan SaaS-liiketoimintaamme. Tukeaksemme strategiaa kehitämme jatkuvasti tarjontaamme aidosti “Software as a Service” -ratkaisuiden suuntaan. Esimerkkinä laajentuneesta tarjonnasta myymme Plus ja Premium -tason pavelukokonaisuuksia. Nämä tuottivat katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa SaaS-liikevaihtoa. SaaS muodosti jo 58 % liikevaihdostamme.

Efecten käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,8) ja liikevoitto -0,6 miljoonaa euroa (-1,0). Kannattavuus parani kasvun tuodessa skaalaetuja ja ulkomaisten yhtiöiden tappioiden pienentyessä sekä kustannussäästöohjelmamme hillitessä kustannuksia. Osa kannattavuusparannusten takana olevista tekijöistä, kuten kustannussäästötoimenpiteet ja muut koronavirustilanteesta johtuvat säästöt kuten pienentyneet matkakustannukset, saattavat kuitenkin olla väliaikaisia.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt Suomeen.

Katsauskauden tulos oli -0,6 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna -1,0 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 8,4 miljoonaa euroa (8,2). Omavaraisuusaste oli 33 % (49 %) ja nettovelkaantumisaste -266 % (-195 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0 euroa (0). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (5,0).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,1 miljoonaa euroa (0,8) ja investointien rahavirta 1,6 miljoonaa euroa (-1,0). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottomenoista.

Katsauskauden aikana lunastettiin 1,9 miljoonaa euroa sijoituksia kassavaroihin.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana kehitimme ratkaisuportfoliotamme, myynti- ja markkinointistrategiaamme sekä organisaatiotamme vastataksemme asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Samaan aikaan panostimme myös toimintamme tehokkuuden ja laadun parantamiseen auttaaksemme asiakkaitamme ja pystyäksemme jatkamaan kasvuamme poikkeuksellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Kaikilla markkinoillamme autoimme uusia asiakkaita Efecte-järjestelmän tuotantokäyttöönotoissa. Tuimme myös olemassa olevia asiakkaita Efecte-järjestelmän käytön laajentamisessa ja heidän Efecte-alustaan tekemän investoinnin hyödyntämisessä parhaalla mahdollisella tavalla. Siirryimme myös täysin etätöihin ja kehitimme uusia tapoja toimittaa esimerkiksi konsultointipalveluita ja koulutusta etäyhteyksien yli. Tämä sekä myyntitapamme mukauttaminen olivat avainasemassa, kun autoimme asiakkaitamme onnistumaan ja samaan aikaan pystyimme itse sekä kasvamaan että parantamaan kannattavuuttamme.

Katsauskauden aikana SaaS-liikevaihto kasvoi 22 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto kasvoi 65 %. Ylläpitoliiketoimintamme liikevaihdon lasku kiihtyi ja odotamme laskun jatkuvan. Kertalisenssiliikevaihtomme tulee muutamalta paikallisia järjestelmäasennuksia suosivalta asiakkaalta ja odotamme SaaS-palveluita suosivan trendin jatkuvan. Lähes puolet katsauskauden MRR-kasvusta tuli olemassa olevista asiakkaista, ja asiakkaiden Efecte-käytön laajeneminen muodostikin tärkeän kasvun lähteen. Saimme uusia asiakkaita kaikilla päämarkkina-alueillamme. Voitimme muun muassa uuden merkittävän logistiikka-alan asiakkuuden Saksassa ja Meidän IT ja Talous (MEITA) julkisen tarjouskilpailun Suomessa. Saimme katsauskauden aikana yhteensä 8 uutta asiakasta.

Kansainvälinen liiketoimintamme sekä Skandinaviassa että DACH-alueella jatkoi kasvuaan. Tämän seurauksena kansainvälisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta oli jo 24 % (16 %). Saksassa Norman Rohde aloitti uutena maajohtajana kesäkuussa. Olemme yhä näkyvämpiä DACH -markkinalla ja olemme erityisen ylpeitä siitä, että olimme ensimmäinen toimittaja, jolle saksalainen riippumaton johdon konsulttiyhtiö SERVIEW myönsi “Serview CERTIFIEDTOOL” palkinnon kaikkien yhdeksäntoista ITSM ITIL 4 -käytännön osalta.

Asiakkaiden toiveet ja kysyntä muuttuivat ensimmäinen vuosipuoliskon aikana. SaaS-kysyntä pysyi hyvällä tasolla, palveluliiketoiminnan kysyntä heikkeni ja digitaalisten asiakaspolkujen merkitys kasvoi. Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt näitä muutoksia, mutta ne voidaan nähdä myös jatkumona pitempiaikaiseen trendiin, jossa asiakkaat suosivat paketoituja SaaS-ratkaisuja, jotka voi ostaa ja ottaa käyttöön nopeasti ja saada hyvän tuoton sijoitukselleen.

Kiihdytimme katsauskauden aikana digitaalisten myynti- ja markkinointikyvykkyyksiemme kehittämistä. Digitaalinen myynti- ja markkinointikyvykkyys on tärkeä peruspilari Efecten strategiassa skaalautua Euroopan markkinoilla ja se myös auttaa tehostamaan myynti- ja markkinointipanostuksiamme olemassa olevissa asiakkaissa. Tämän lisäksi uudelleenjärjestelimme ja yksinkertaistimme myös omia palvelu- ja tukifunktioitamme markkinatilanteeseen vastaamiseksi ja varmistaaksemme sen, että toimitamme jokaiselle Efecten asiakkaalle viiden tähden asiakaskokemuksen.

Efecten kumppaniekosysteemillä on olennainen rooli paikallisen ja kansainvälisen kasvustrategian tukemisessa. Uuden kumppaniohjelmamme lanseeraus kesäkuussa oli tärkeä virstanpylväs kumppanuuksien kehittämiseksi. Kumppaniohjelmamme tarjoaa uusille ja olemassa oleville kumppaneille mahdollisuuden erottautua markkinalla. Keskeisiä etuja ovat ketterämpi toimintatapa, parempi asiakaskokemus ja edullisemmat elinkaarikustannukset. Tutkimme mahdollisuuksia kasvattaa kumppaniekosysteemiämme, mukaan lukien laajentuminen muihin Euroopan maihin nykyisen maantieteellisen toiminta-alueemme ulkopuolelle.

Palveluliiketoiminnan osalta jatkamme uusien korkean jalostusarvon paketoitujen ratkaisuiden kehittämistä mahdollistaaksemme kilpailukykyiset ja edulliset elinkaarikustannukset. Paketoidut ratkaisut auttavat myös kumppaneitamme toimittamaan korkealaatuisia asiakasprojekteja. Uudessa markkinatilanteessa asiakkaat olettavat toimittajilta ketteriä käyttöönottoprojekteja, joissa ratkaisut saadaan nopeasti käyttöön. Toimitimme myös ensimmäisen asiakashankkeen allianssimallilla, jossa asiakas, Efecte ja kumppani jakavat vastuut projektin onnistumisesta.

Jatkamme asiakaspolkumme automatisointia ja digitalisointia tavoitteenamme tarjota asiakkaillemme digitaaliset alustat ja sisältöä, joiden avulla asiakkaamme voivat laajentaa Efecten käyttöä IT-palvelunhallinnan lisäksi esimerkiksi henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun aloilla. Asiakastyytyväisyys on ollut meille keskeinen painopistealue ja olemme parantaneet asiakaspalveluprosesseja, asiakastukeamme ja implementoineet operatiivisia parannuksia. Olemme myös perustaneet asiakasneuvoston jokaisella päämarkkinallamme. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä koko asiakaskokemuksen osalta ja olemme nähneet paranevia tuloksia ja parempaa asiakasaktiivisuutta.

Katsauskauden tärkeä painopiste oli operatiivinen tehokkuus, mukaan lukien tarkka kulukuri, tehokkuusparannukset ja yleinen operatiivinen erinomaisuus. Yksi osa tätä on varmistaa asiakkaidemme tietojen tietosuoja ja -turva. Saimmekin kesäkuussa ISO 27001 -tietoturvasertifioinnin. Sertifiointi antaa asiakkaille lisävarmuutta siitä, että toimimme myös näiltä osin korkeimpien standardien mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä ilman kesätyöntekijöitä oli 100 henkilöä (106 henkilöä) katsauskauden lopussa. Henkilöstöstä 82 oli Suomessa (84), 7 Ruotsissa (9) ja 11 Saksassa (13). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 104 (105).

Efecte menestyi hyvin vuoden 2019 lopulla järjestetyssä Great Place to Work -kyselyssä ja katsauskaudella julkaistiin, että Efecte sijoittui 10. sijalle (29. sija vuonna 2018) keskisuurten yritysten sarjassa Suomessa. Efecten omien henkilöstökyselyiden perusteella henkilöstötyytyväisyys oli erinomaisella tasolla läpi katsauskauden.

Efecte järjesti koko Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 29.4.2020 –14.5.2020. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli vastata koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin sekä organisoitua uudelleen sopeutuaksemme muuttuneeseen toimintaympäristöön. Neuvotteluiden tuloksena toteutettiin rooli- ja organisaatiomuutoksia sekä otettiin käyttöön osa-aikaiset lomautukset. Näiden toimenpiteiden lisäksi yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena viiden työntekijän työsuhde päätettiin.

Kauden aikana Steffan Schumacher nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Steffan Schumacherin vastuualueena on uusi kenttäorganisaatiomme sisältäen myynnin, markkinoinnin ja palvelut (toimitukset ja tuki). Maajohtajat raportoivat Steffan Schumacherille ja kuuluvat osaksi laajennettua johtoryhmää.

Yhtiön johtoryhmän kokoonpano katsauskauden loputtua oli seuraava: Niilo Fredrikson (toimitusjohtaja), Taru Mäkinen (talousjohtaja), Niina Hovi (henkilöstö ja kulttuuri), Steffan Schumacher (myynti, markkinointi ja palvelut), Topias Marttila (teknologia) ja Peter Schneider (tuotteet).

MARKKINANÄKYMÄT

IT-palveluhallinnan alustat ovat digitaalisen transformaation mahdollistajia, kun kaiken tarjoaminen palveluna valtavirtaistuu. Asiakkaat eri toimialoilla kääntyvät pilvipohjaisten palveluhallinnan ratkaisuiden puoleen digitalisoidakseen ja automatisoidakseen toimintaansa ja ollakseen ketterämpiä, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia. Yhä useammasta organisaatiosta on tulossa palveluorganisaatio.

Odotamme globaalin pilvipohjaisen IT-palvelunhallinnan (ITSM) markkinan jatkavan vahvaa kasvuaan. Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan on kuitenkin edelleen epäselvä. Markkina-analyytikoiden ennen koronaviruspandemiaa tekemät globaalin pilvi-ITSM-markkinan kasvuarviot vaihtelevat vuosina 2020 – 2025 16 %:n ja 20 %:n vuosikasvun välillä. Euroopassa kasvun on odotettu olevan yhtä nopeaa, tai osittain nopeampaa kuin globaalisti. Maailmanmarkkinaa hallitsevat edelleen amerikkalaiset yhtiöt, mutta Efecte mainitaan useissa analyytikkoraporteissa haastajana, ja Efecte jatkaa markkinaosuuden keräämistä eurooppalaisena vaihtoehtona globaaleille goljateille.

Yhtiön toisen ratkaisualueen, identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) globaalien ratkaisumarkkinoiden kasvun analyytikkoarviot ovat seuraaviksi viideksi vuodeksi olleet keskimäärin 24–26 % vuosittain. Euroopassa markkina-analyytikot arvioivat kasvun olevan muutamia prosenttiyksiköitä hitaampaa. Yritysten toiminnan digitalisoituessa tulee niin henkilöiden kuin fyysisten esineidenkin identiteettien hallinnasta entistä tärkeämpää, mikä lisää IAM-ratkaisujen kysyntää. Myös näiltä osin pandemian vaikutus on epäselvä. Toisaalta pandemia kasvattaa etätyön mahdollistavien ratkaisuiden kuten IAM-ratkaisuiden kysyntää mutta samanaikaisesti yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa kysyntään päinvastaisesti.

Vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana näimme asiakkaiden päätöksentekoprosessien hidastuvan pandemian laajentuessa. Erityisesti palveluliiketoimintamme kysyntä laski merkittävästi. Asiakasaktiviteetti lisääntyi katsauskauden loppua kohti erityisesti SaaS-liiketoiminnan osalta, mutta odotamme palvelumarkkinan pysyvän heikkona ja vaikeasti ennakoitavana nähtävissä olevassa tulevaisuudessa.

TUOTEKEHITYS

Efecte laajensi ratkaisutarjontaansa lisäämällä seuraavat ratkaisut Efecte-alustaan perustuvaan portfolioonsa: Financial Operations Management, Enterprise Contract Management, Project Management ja Crisis Ops. Efecte toimitti tärkeitä parannuksia alustansa ratkaisukehitysominaisuuksiin, mahdollistaen asiakkailleen ratkaisuiden kehittämisen ja siirtämisen kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöjen välillä ketterästi ja hallitusti.

Katsauskauden aikana Efecten tuotekehitys panosti merkittävästi käyttäjäkokemuksen päivityksiin, mukaan lukien käyttöliittymien modernisointiin. Tavoitteenamme on julkaista käyttäjäkokemuksen päivitykset loppuvuoden aikana. Tuotekehitys on myös tukenut kansainvälistymistä, muun muassa kehittämällä parempaa tukea monikielisille konfiguraatioille.

Tähtäämme myös käyttäjäkokemuksen lisäparannuksiin lisäämällä alustaamme apuälyä (augmented intelligence). Suunnitellut ominaisuudet tulevat auttamaan tukihenkilöitä tarjoamalla tikettihistoriaan perustuvaa hyödyllistä tietoa ja suosituksia. Nämä suositukset voivat sisältää aiempia samanlaisia tikettejä, kategorisointiehdotuksia, jne. Uskomme, että vähentämällä manuaalista työtä tikettien parissa, tulemme parantamaan sekä tukihenkilön käyttäjäkokemusta että tuottavuutta. Suunnitelmamme on investoida tähän alueeseen pitkällä tähtäimellä ja toimittaa ensimmäiset apuälyä hyödyntävät ominaisuudet markkinoille tämän vuoden aikana.

Efecten tuotekehityskulut katsauskaudella olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0). Lisäksi 0,3 miljoonaa euroa (0,2) aktivoitiin taseeseen ja julkinen rahoitus Business Finlandilta kattoi 0,1 miljoonaa euroa (0,0). Kuten liiketoimintakatsauksessa 1-3/2020 kuvattiin, Business Finland on myöntänyt Efectelle yhteensä 0,3 miljoonaa euroa rahoitusta kahteen eri hankkeeseen. Tätä rahoitusta vasten syntyi katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa kuluja. Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 3 090 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 545 euroa kuukaudessa. Palkkioista noin 40 % maksettiin Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Päivi Rekonen. Brigitte Falk ja Esther Donatz valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 5 973 490 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 24 289 omaa osaketta, noin 0,4 % kaikista osakkeista.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 6,64 euroa, alin kurssi 3,90 euroa ja päätöskurssi 4,66 euroa. Osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli katsauskauden päätöskurssilla noin 27,7 miljoonaa euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2020 yhteensä 1 279 omistajaa. Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 30.6.2020:

Osakkeenomistaja Kpl % 1 First Fellow Oy 1 010 499 16,9 2 Oy Fincorp Ab 778 667 13,2 3 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 325 530 5,4 4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 306 649 5,1 5 Innovestor Kasvurahasto I Ky 298 992 5,0 6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 290 909 4,9 7 Montonen Markku 263 571 4,4 8 OP-Suomi Mikroyhtiöt 209 775 3,5 9 Havacment Oy 121 107 2,0 10 Kosonen Jukka 120 000 2,0

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 3,1 %. Lisäksi toimitusjohtajan optiot oikeuttavat merkitsemään osakkeita määrän, joka vastaa noin 2,3 %:a osakekannasta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli yhteensä noin 6,2 % kaikista osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

22.4.2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

22.4.2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2011

Optio-ohjelmaan 2011 kuuluu 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 0,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella on 30.6.2020 mennessä merkitty 338 895 osaketta. Käyttämättömiä optio-oikeuksia on 17 035 kappaletta, joilla voidaan merkitä 51 105 osaketta.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelmaan 2015 kuuluu 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat neljään sarjaan: A-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 24 500 on jaettu), B-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 33 000 on jaettu), C-optio-oikeudet: 30 000 optio-oikeutta (joista 26 500 on jaettu), ja D-optio-oikeudet: 15 000 optio-oikeutta (joista kaikki on jaettu). Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.4.2017-31.12.2020. Oikeus merkitä osakkeita alkaa seuraavan aikataulun mukaisesti: A-optio-oikeudet vestautuivat 30.4.2017, B-optio-oikeudet 30.4.2018, C-optio-oikeudet 30.4.2019 ja D-optio-oikeudet 30.4.2020. Hallituksen määrittelemien vestautumisehtojen mukaisesti D-sarjan optioiden vestautumisasteeksi määräytyi 75 %.

Osakkeen merkintähinnat ovat seuraavat: A-optio-oikeudet: 1,50 euroa/osake, B-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, C-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, ja D-optio-oikeudet: 3,34 euroa/osake. Optio-oikeuksien perusteella on 30.6.2020 mennessä merkitty 139 000 osakkeita

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelmaan 2018 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A optio-oikeudet: 170 000 kpl, joiden merkintähinta on 5,75 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B optio-oikeudet: 140 000 kpl, joiden merkintähinta on 5,00 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2023; sekä C-optio-oikeudet: 140 000 kpl, joiden merkintähinta on 4,39 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2023- 31.5.2024. A-sarjan optio-oikeudet on jaettu vuonna 2018, B-sarjan vuonna 2019 ja C-sarjan touko-kesäkuussa 2020. Optio-ohjelmaan 2018 liittyy hallituksen määrittelemä osakkeiden omistusvelvoite optionhaltijoille

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkaisi positiivisen tulosvaroituksen ja päivitti vuoden 2020 ohjeistustaan 11.8.2020.

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Yhtiö tarkisti katsauskauden päättymisen jälkeen tiedonantopolitiikkaansa koskien uutisaiheista tiedottamista lehdistötiedotteilla. Päivitetty tiedonantopolitiikka on löydettävissä yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.efecte.com.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Koronaviruksen aiheuttama pandemia jatkaa epävarmuuden luomista Efecten toimintaympäristössä ja maailmantaloudessa laajemminkin. Taudin puhkeaminen tai leviäminen uudelleen voi hidastaa tai jopa estää Efecten asiakkaiden päätöksentekoa ja ostopäätöksiä, mikä vaikuttaisi yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt pandemia ja taloudellinen laskusuhdanne voivat johtaa esimerkiksi maksukyvyttömyyteen, joka vaikuttaisi Efecten asiakkaiden kykyyn noudattaa heidän sopimusvelvoitteitaan Efecteä kohtaan.

Pilvipalveluidemme saatavuus ja luotettavuus ovat keskeisiä asiakkaillemme. Ohjelmiston toimintavirheistä sekä häiriöistä yhtiön omissa palveluissa tai ulkoistetussa laskentakapasiteetissa ja verkkoyhteyksissä johtuvat häiriöt palveluissa voivat johtaa korvausvelvollisuuksiin, mainehaittaan ja asiakastyytyväisyyden laskemiseen. Tämä voisi jatkossa johtaa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Tietoturvariskit kuten tahalliset tai tahattomat tietomurrot voivat johtaa korvausvastuuseen asiakkaille tai kolmansille osapuolille sekä merkittävään mainehaittaan.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai ylimääräistä työtä. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi. Mahdollinen asiakastyytyväisyyden lasku voisi johtaa negatiiviseen julkisuuteen, korvausvaatimuksiin ja tulevaisuuden liikevaihdon menetykseen.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit ovat merkittäviä yhtiön kannalta. Riskinä on sekä oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille että kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella evaluoinnilla.

Efectellä on asiakkaidensa kanssa henkilötietojen käsittelysopimuksia. Jos henkilötietojen käsittelijä ei käsittele henkilötietoja käsittelysopimusten velvoitteiden tai yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti yleisemmin, voi seurauksena olla merkittäviä maksuvelvoitteita.

Yhtiön tuotekehitys ja palveluliiketoiminta perustuvat osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistuu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana. Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.

Efecte toimii lukuisilla eri lainkäyttöalueilla ja sillä on asiakkaita ja muita liikekumppaneita vielä useammalla eri alueella. Eri oikeus- ja verojärjestelmien soveltuminen kasvattaa väitetyn tai aidon sääntörikkomuksen riskiä. Efecte pyrkii minimoimaan riskejä käyttämällä laadukkaita neuvonantajia ja tilintarkastajia.

Panostaminen kansainvälisen kasvuun voi lisätä kiinteitä kustannuksia esim. etupainotteisen rekrytoinnin kautta ja voi alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi.

Yhtiön oman pääoma on riittävällä tasolla kannattavuuskehityksen jatkuessa suunnitellusti. Mikäli liiketoimintaympäristöstä tai muista syistä johtuen kannattavuuskehitys olisi selvästi suunniteltua heikompaa, voisi yhtiö joutua tutkimaan vaihtoehtoja oman pääoman vahvistamiseksi.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 %:n keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020-2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Vuonna 2020 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan 20-25 % ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa 27.10.2020 liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-9/2020.

Efecte Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus verkkoyhteyden välityksellä tiistaina 18.8.2020 klo 16.00. Liittymisohjeet löytyvät Efecten sijoittajasivuilta osoitteessa investors.efecte.com.

Efecte järjestää digitaalisen asiakastapahtuman 22-23.9.2020. Analyytikot, sijoittajat ja media ovat myös tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. Rekisteröityminen ja lisätietoa osoitteessa www.efecte.com.

Efecte Oyj

Efecte auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.efecte.com

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

2. Liitetiedot

3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 1-6/2020 1-6/2019 2019 Liikevaihto 7 393 6 884 13 839 Liiketoiminnan muut tuotot 4 0 0 Materiaalit ja palvelut -622 -648 -1 206 Henkilöstökulut -5 280 -5 139 -9 701 Liiketoiminnan muut kulut -1 862 -1 902 -3 931 Käyttökate (EBITDA) -366 -806 -998 Muut poistot -207 -169 -378 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja

(EBITA) -573 -975 -1 377 Liikearvon poistot -9 -9 -19 Liikevoitto -583 -984 -1 396 Rahoitustuotot ja -kulut -27 26 25 Voitto ennen veroja -610 -958 -1 371 Tuloverot -2 - -2 Katsauskauden tulos -612 -958 -1 373





KONSERNIN TASE

(1 000 EUR) 6/2020 6/2019 12/2019 Pysyvät vastaavat Kehittämismenot 1 147 1 023 1 063 Aineettomat oikeudet 225 26 167 Liikearvo 33 52 42 Koneet ja kalusto 18 29 23 Vaihtuvat vastaavat Keskeneräiset työt - 15 1 Pitkäaikaiset saamiset 52 55 60 Lyhytaikaiset saamiset 2 714 1 987 2 659 Rahoitusarvopaperit - 3 023 1 973 Rahavarat 4 235 1 952 1 475 Varat yhteensä 8 422 8 163 7 464 Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 749 10 686 10 708 Kertyneet voittovarat -9 236 -8 211 -8 623 Oma pääoma yhteensä 1 593 2 554 2 165 Lyhytaikaiset velat Saadut ennakot 3 637 2 904 2 316 Ostovelat 326 429 450 Muut velat 1 197 681 1 050 Siirtovelat 1 669 1 593 1 483 Lyhytaikaiset velat 6 829 5 608 5 299 Oma pääoma ja velat yhteensä 8 422 8 163 7 464





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 1-6/2020 1-6/2019 2019 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos ennen veroja -610 -958 -1 371 Oikaisut tilikauden tulokseen 243 149 372 Käyttöpääoman muutos 1 486 1 657 685 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -4 -6 -12 Saadut korot ja muut rahoitustuotot - 0 0 Maksetut verot -2 - -2 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 113 843 -328 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin -343



-206 -591 Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin - -1 300 -1 300 Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista 1 950 491 1 546 Investointien nettorahavirta 1 607 -1 016 -345 Rahoituksen rahavirrat Osakeannit 41 98 120 Rahoituksen nettorahavirta 41 98 120 Rahavarojen (vähennys)/lisäys 2 760 -75 -553 Rahavarat tilikauden alussa 1 475 2 027 2 027 Rahavarat tilikauden lopussa 4 235 1 952 1 475





KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 eur 30.6.2020 30.6.2019 Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 80 80 Osakepääoma 30.6. 80 80 Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. 10 708 10 588 Osakeanti 41 98 Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 30.6. 10 749 10 686 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -8 623 -7 249 Muuntoerot -1 -3 Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6. -8 624 -7 253 Tilikauden voitto (tappio) -612 -958 Vapaa oma pääoma yhteensä 1 513 2 474 Oma pääoma yhteensä 1 593 2 554

2. Liitetiedot

2.1 Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2 Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR) 1-6/2020 1-6/2019 2019 SaaS 4 166 3 408 7 094 Kertalisenssit 44 147 185 Tuki ja ylläpito 498 646 1 287 Palvelut 2 685 2 684 5 272 Konserni yhteensä 7 393 6 884 13 839





2.3 Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm 1.1.2019 5 813 988 Suunnattu osakeanti yhtiölle itselleen 40 000 Osakemerkintä optioilla 90 000 30.6.2019 5 943 988 Osakemerkintä optioilla 13 500 31.12.2019 5 957 488 1.1.2020 5 957 488 Osakemerkintä optioilla 16 002 30.6.2020 5 973 490

30.6.2020 Efecte Oyj:n hallussa on 24 289 omaa osaketta, noin 0,4 % osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2020, 30.6.2019 ja 31.12.2019.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 (tuhatta euroa) Vuokranmaksun vakuudet 48 45 56 Yrityskiinnitykset 1 000 1 000 1 000 Yhteensä 1 048 1 045 1 056





Leasingsopimuksista maksettavat määrät 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 (tuhatta euroa) Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 110 121 117 Myöhemmin maksettavat 80 136 121 Yhteensä 191 256 237

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 prosentin jäännösarvoon.

2.5 Muut vastuusitoumukset

Efecte Oyj on irtisanonut nykyisen vuokrasopimuksensa ja allekirjoittanut uuden kolmen vuoden vuokrasopimuksen alkaen 1.4.2021. Sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu yhtiölle on noin 560 tuhatta euroa.

Muut vastuusitoumukset 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 (tuhatta euroa) Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 211 308 301 Myöhemmin maksettavat 560 58 59 Yhteensä 771 366 360

3. Tunnusluvut

1000 eur 1-6/2020 1-6/2019 2019 2018 Liikevaihto 7 393 6 884 13 839 12 224 SaaS 4 166 3 408 7 094 5 754 Kertalisenssit 44 147 185 487 Ylläpito 498 646 1 287 1 292 Palvelut 2 685 2 684 5 272 4 691 Liikevaihto Suomesta 5 640 5 765 11 275 10 374 Liikevaihto ulkomailta 1 752 1 118 2 564 1 849 Kotimaisen liikevaihdon osuus 76 % 84 % 81 % 85 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus 24 % 16 % 19 % 15 % Toistuva liikevaihto

(recurring revenue) 4 664 4 053 8 381 7 045 Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta % 63 % 59 % 61 % 58 % SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa 747 587 640 523 Liikevaihdon kasvu % 7.4 % 15,0 % 13,2 % 15,2 % Käyttökate -366 -806 -998 -1 988 Käyttökate % -5,0 % -11,7 % -7,2 % -16,3 % EBITA -573 -975 -1 377 -2 339 EBITA % -7,8 % -14,2 % -9,9 % -19,1 % Liikevoitto -583 -984 -1 396 -2 382 Liikevoitto % -7,9 % -14,3 % -10,1 % -19,5 % Tilikauden tulos -612 -958 -1 373 -2 419 Tulos/osake (EPS), euroa -0,10 -0,16 -0,23 -0,42 Oma pääoma/osake, euroa 0,27 0,43 0,37 0,59 Taseen loppusumma 8 422 8 163 7 464 7 643 Oma pääoma 1 593 2 554 2 165 3 419 Korollinen nettovelka -4 235 -4 975 -3 447 -4 209 Sijoitetun pääoman tuotto % -62 % -64 % -49 % -53 % Omavaraisuusaste % 33 % 49 % 42 % 59 % Nettovelkaantumisaste % -266 % -195 % -159 % -123 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 062 1 037 2 039 1 944 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 14 % 15 % 15 % 16 % Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 104 105 106 103 Henkilöstö kauden lopussa 100 106 107 104 Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) 5 932 545 5 815 720 5 864 987 5 704 025 Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 5 949 201 5 907 875 5 921 375 5 809 235

