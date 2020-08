Yhtiötiedote

RUSH FACTORY OYJ:PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimasi COVID-19-pandemia joka vaikutti tapahtumajärjestäjiin ympäri maailmaa. Eri maiden kieltäessä tapahtumien järjestämisen H1 2020 aikana ei järjestetty tapahtumia. Ennakkomyynti kauden 2020 Color Obstacle Rush -tapahtumiin sujui suunnitelmien mukaisesti ennakkomyynnin ollessa jo Q1 lopussa 2,4 miljoonaa euroa. Ennakkomyynti oli edellä vuoden 2019 vuoden ennakkomyyntiä joka oli positiivinen yllätys. Odotukset olivat korkealla koska markkinointi oli suunnattu enemmän uudelle yleisölle tarkoituksena keskittää myyntiä myöhemmille, kallimmille, hintaportaille. “Projekti 2020” -julkaisu päätettiin siirtää keväältä syksylle, ensimmäisten tapahtumien siirtyessä samalla syksyltä vuoden 2021 keväälle.

Tulevaisuutta leimaa vahva COVID-19-jännite, josta nähtiin Suomessa myös helpottavia merkkejä kesän aikaisen lipunmyynnin seuratessa aiempien vuosien käyriä.





TAMMI-KESÄKUUN 2020 KOHOKOHDAT



Raportointikauden 1.1.-30.6.2020 liikevaihto oli 0,013 miljoonaa euroa.

Käyttökate raportointikaudella oli -1,042 miljoonaa euroa.

Raportointikauden liikevoitto oli -1,103 miljoonaa euroa.

Color Obstacle Rush -tapahtumiin kaudelle 2020 myytiin 2,368 miljoonalla eurolla lippuja ennakkoon. Tammikuun perinteinen hintaporraskampanja oli kaikkien aikojen onnistunein ja viikolle 10 asti Color Obstacle Rush -konseptin myynti oli edellä viime vuotta. COVID-19 lopulta keskeytti myynnin ja esti tapahtumien järjestämisen H1 2020 aikana.





NÄKYMÄT

Lähitulevaisuuden näkymät riippuvat merkittävästi COVID-19-pandemian etenemisestä yhtiön markkinoilla. Suomen tapahtumamarkkinan elpyminen kesän aikana antaa toivoa, mutta muiden yhtiön markkina-alueiden tilanne on vielä vaikeasti ennustettava. Koska maailmanlaajuisesti suurin osa kaikista tapahtumista on joko peruttu tai siirretty viime kuukausina, kuluttajalla saattaa olla entistä suurempi tarve osallistua tapahtumiin pandemian helpottaessa, mikä saattaa helpottaa yhtiön toimintaa lähitulevaisuudessa.

Yhtiö ei anna taloudellisia arvioita vuodelle 2020 COVID-19-pandemiasta johtuen. Pidemmän aikavälin tavoitteet toiminnan laajentamisesta pysyvät. Yhtiö pyrkii luomaan useita eri kiertuemuotoisia Euroopan laajuisia tapahtumakonsepteja ja kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi, portaittain uusien konseptien avulla, kannattavuuden pysyessä erinomaisella tasolla.

Strategian mukainen “projekti 2020” -konseptin tuotanto etenee, ja tapahtuman julkaisu on tällä hetkellä aikataulutettu syksylle 2020. Julkaisun lopulliseen ajankohtaan vaikuttaa COVID-19-tilanne eri maissa.

Raportoinkauden aikana on myös pyritty aktiivisesti löytämään erilaisia liiketoimintamalleja jotta yhtiön toiminta tulevaisuudessa ei olisi yhtä riippuvainen nykyisistä tapahtumista. Esimerkiksi alunperin sivutuotteena “Projekti 2020” kehityksessä syntyneiden keksintöjen suojaamista on COVID-19:n aikana kiihdytetty. Näillä ratkaisuilla on myös hyödyntämismahdollisuuksia tapahtumatoiminnan ulkopuolella. Huolelliset uutuustutkimukset on tehty, ja niiden tuloksena on tarkoitus hakea kahta patenttia ratkaisuille.

UUDET TAPAHTUMAKONSEPTIT

Lapsille ja nuorille suunnatun “Duudsonit Funland” -konseptin tapahtumat Suomessa julkaistiin myyntiin aikaisin keväällä, mutta jouduttiin perumaan COVID-19-takia. Duudsonit Funland -tapahtuma Turussa julkaistiin uudelleen myyntiin heinäkuussa, mutta myyntiajan ollessa lyhyt tapahtuma jouduttiin perumaan osallistujamäärän jäädessä vähäiseksi. Normaalisti yhtiö myy lippuja tapahtumiinsa keskimäärin 6 kk ennen tapahtumaa hintaportaisiin perustuvalla strategialla. ja alle kahden kuukauden myyntiaika ei ollut riittävä Duudsonit Funland -tapahtumalle.

“Projekti 2020” konseptin ensimmäiset tapahtumat oli tarkoitus julkaista keväällä, mutta julkaisua siirrettiin COVID-19:n takia. Ylimääräinen aika on käytetty hyödyksi kehityksessä joka on sujunut suunnitelmien mukaan. Konseptin ensimmäiset tapahtumat on suunniteltu julkaistavaksi syksyllä, COVID-19-tilanteesta riippuen. Konseptille on suunniteltu ensimmäiselle vuodelle yksi täysimittainen Euroopanlaajuinen kiertue, sisältäen noin 20 tapahtumaa. Vertailun vuoksi, Color Obstacle Rush -konseptia on toteutettu kahden kiertueen voimin. “Projekti 2020” on yhtiön suurin yksittäinen projekti tähän mennessä, ja yhtiö odottaa sen olevan merkittävä osa yhtiön kasvusuunnitelmia lähitulevaisuudessa.





RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019* 1.1.-31.12.2019* Liikevaihto, t€ 13 2412 4024 Käyttökate (EBITDA), t€ -1042 596 424 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta neg. 24,70 % 10,50 % Liikevoitto, (EBIT) t€ -1103 534 310 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta neg. 22,20 % 7,70 % Tulos ennen veroja (EBT) -1108 509 292 Tulos ennen veroja (EBT), % neg. 21,10 % 7,20 % Tilikauden tulos -1109 422 282 Oman pääoman tuotto, % neg. 54,00 % 18,90 % Sijoitetun pääoman tuotto, % neg. 68,60 % 20,80 % Omavaraisuusaste, % 55,80 % 74,70 % 79,20 % Nettovelkaantumisaste, % -190,90 % -91,10 % -56,20 % Osakekohtainen tulos, € -0,471 0,179 0,12 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Henkilöstö 13 12 13 *tilintarkastettu





TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

“Color Obstacle Rush -konseptin ennakkomyynti aloitettiin strategiamme mukaisesti syksyllä 2019. Myynti seurasi lähellä viime vuoden käyriä ollen välillä paremmassakin vauhdissa. Olimme erittäin tyytyväisiä erityisesti uusien maiden, Belgian, Hollannin ja Tanskan tapahtumien myyntiin. Markkinoinnoin ja myynnin sujuessa hyvin talvella suuntasimme markkinointia lisää uusille yleisöille ja tarkoitus oli keskittää myyntiä enemmän myöhemmille hintaportaille. Kaikki kuitenkin muuttui maaliskuussa vain kahta viikkoa ennen ensimmäistä tapahtumaa Ranskan Angersissa, viranomaisten kieltäessä tapahtuman järjestämisen viime hetkellä ja lipunmyynnin pysähtyessä käytännössä täysin. Kukaan ei tällöin vielä tiennyt miten laaja pandemiasta tulee ja kuinka pitkään se tulee vaikuttamaan niin tapahtumateollisuuteen kuin kaikkeen muuhunkin. Teimme paljon töitä yhdessä viranomaisten kanssa muuttaen tapahtuman kulkua ja rajoittaen ihmismäärää eri alueilla ja pitkään näytti siltä, että joudumme siirtämään osan kevään tapahtumista, mutta emme kesän tapahtumia. Teimme tapahtumakalenterin uusiksi useita kertoja neuvotellen uusia päiviä tapahtumapaikkojen kanssa, kunnes maa toisensa jälkeen alkoi kieltää tapahtumien järjestämisen. Kiertueet olivat lähtökuopissa moneen kertaan, kunnes lopulta kiellot venyivät niin pitkiksi, että oli selvää ettei lähikuukausina tulla tekemään tapahtumia. Henkilöstön osa-aikaisilla lomautuksilla saimme pientä helpotusta kustannusrakenteeseen ja samalla pidettyä yllä toimintoja sen verran, että olimme aina valmiita järjestämään tapahtumia heti kun se vain olisi mahdollista. Olemme myös jatkaneet lomautuksia osa-aikaisina, jotta voimme varmistua myös seuraavan vuoden onnistumisesta ja saamme pidettyä tärkeät osaajamme talossa. Suomi oli lopulta ensimmäinen maa, jossa tapahtumien järjestäminen sallittiin ja Color Obstacle Rush Helsingissä 8. elokuuta olikin tämän vuoden ensimmäinen tapahtuma.

Duudsonit Funland -lastentapahtumakiertue ehdittiin julkaista myyntiin talvella, mutta päätettiin pian perua COVID-19:n levitessä myös Suomessa. Testasimme tapahtuman myyntiä vielä kesällä uudelleen, tiedostaen erittäin lyhyen myyntiajan riskin, minkä takia jouduimmekin perumaan tapahtuman myös toisella kerralla. Tapahtuma on kehittynyt pilottitapahtumista saadun palautteen perusteella mielestämme erittäin hauskaksi koko perheen liikuttavaksi tapahtumaksi ja odotamme mielenkiinnolla tämänkin konseptin ensimmäistä varsinaista kiertuetta tulevaisuudessa.

“2020 projekti" -nimellä kulkeneen uuden tapahtumakiertuekonseptin julkaisu jouduttiin valitettavasti siirtämään keväältä syksylle COVID-19-pandemian takia. Uuden konseptin julkaisua ei haluttu tehdä epävarmaan aikaan, minkä takia seuraamme nyt eri maiden epidemian kehitystä ja teemme lopulliset päätökset konseptin julkaisusta sen perusteella. Uutta tapahtumaa tullaan testaamaan ensin Suomessa, sen jälkeen todennäköisesti Ruotsissa, ennen Euroopan laajuisen kiertueen varsinaista alkua. Lipunmyynti varsinaiselle kiertueelle on kuitenkin aikataulutettu alkavaksi syksyn aikana. Kalustokehitys on käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaan, kehittyen vain entistä paremmaksi koko ajan. Odotamme uudelta konseptilta paljon ja odotammekin erittäin suurella innolla konseptin julkaisua ja ensimmäisiä tapahtumia!”















Lisätietoja:



Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi





Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.





HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite