August 28, 2020 05:00 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 28.8.2020 klo 12.00



Panostaja Oyj nimitysuutinen: Tessa Koivunen Carrotin toimitusjohtajaksi

Panostajan sijoituskohteen Carrot Palvelut Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty datanomi, MBA Tessa Koivunen (s.1983). Hän on toiminut Carrotin vt. toimitusjohtajana 16.3.2020 lähtien ja sitä ennen vuodesta 2017 lähtien Carrotin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Ennen Carrotille siirtymistään Koivunen työskenteli mm. IBM:llä ja Solitalla.

Tessa Koivusella on yli 15 vuoden ajalta vahva kokemus teknologiakonsultoinnista ja liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävistä globaaleissa yrityksissä.

Koivunen aloittaa tehtävässään 1.9.2020 alkaen.



