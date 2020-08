August 28, 2020 06:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.8.2020 KLO 13.00

PunaMusta Media Oyj uudistaa toimialojensa nimet vastaamaan paremmin muuttunutta palveluihin keskittynyttä liiketoimintaansa. Lehtitoimialan uusi nimi on medialiiketoiminta ja painotoimialan näkyvyys- ja painoliiketoiminta.

Medialiiketoiminnan puolella panostamme vahvasti monikanavaisuuteen ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen sekä lehden että radiokanavan osalta. Yhä suurempi osa esimerkiksi Sanomalehti Karjalaisen tilaajista lukee sanomalehden digitaalisesti painetun lehden sijaan.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminta kuvaa täsmällisemmin monipuolistunutta tarjontaamme tällä liiketoiminta-alueella, joka tarjoaa asiakkaalle perinteisen painamisen lisäksi paljon erilaisia yritysnäkyvyyden ratkaisuja, kuten entisestään vahvistuneen suurkuvaosaamisen sekä erilaiset digitaaliset palvelut verkkokaupparatkaisuista brändinhallintajärjestelmään.





PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 700 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 107 miljoonaa euroa.