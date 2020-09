September 01, 2020 03:00 ET

Evlin vaihtoehtorahastoista vastaava tiimi saa lisää asiantuntemusta syksyn aikana, kun salkunhoitajien joukkoon liittyy Ville Toivakainen (KTM, CFA). Toivakaisella on lähes 20 vuoden kokemus vaihtoehtoisista sijoituksista muun muassa OP Ryhmästä ja RAM Partnersista. Ennen Evliin siirtymistä Toivakainen työskenteli Aktia Varainhoidossa vastaten vaihtoehtoisista sijoituksista, pääpainona private debt -sijoitukset. Evlissä Toivakaisen tehtävänä on käynnistää uusi private debt -pääomarahasto.

Private debt -lainat ovat pääomasijoittajien myöntämiä yrityslainoja, jotka muodostavat vaihtoehdon perinteiselle pankkien harjoittamalle velanannolle. Sijoittajille private debt avaa kiinnostavan ja Evlin muita private market -tuotteita täydentävän omaisuusluokan.

”Private debt on yrityksille myönnettävää, vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Lainainstrumentit ovat epälikvidejä, ja niillä ei ole, toisin kuin esimerkiksi listatuilla osakkeilla tai joukkovelkakirjalainoilla, laajaa omistuspohjaa eikä tehokkaita jälkimarkkinoita. Private debt on viime vuosina kehittynyt omaksi omaisuusluokaksi, joka tarjoaa pitkäaikaiselle sijoittajalle perinteisiä korkosijoituksia korkeamman tuotto-odotuksen ja tuo lisähajautusta muihin epälikvideihin omaisuusluokkiin nähden”, Ville Toivakainen kuvailee.



Evli vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden valikoima laajenee entisestään

Evli-Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtajan Tero Tuomisen mukaan Toivakainen tuo Evliin lisää asiantuntemusta ja täydennystä tiimin osaamiseen. ”Private debt on keskeinen omaisuusluokka, ja siksi se on luonnollinen lisäys Evlin tuotetarjontaan. Uusi omaisuusluokka täydentää vaihtoehtoisten sijoitustuotteidemme tarjontaa, ja tämän myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden luoda optimaalisesti hajautetun sijoitussalkun”, Tuominen sanoo.

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittäminen ja myynti on keskeinen osa Evlin strategiaa. Tällä hetkellä sen vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tuotetarjonta kattaa kiinteistöt, listaamattomat osakkeet, infrastruktuurin ja metsän, ja niihin sijoitetaan yhteensä kahdeksan rahaston voimin. Tuominen arvioi, että uusin rahasto saadaan avatuksi ensi vuoden alkupuolella.

Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osaaminen juontaa juurensa vuoteen 2005, jolloin Evli aloitti rahastomuotoisen kiinteistösijoittamisen ensimmäisenä Suomessa. Tänään vaihtoehtorahastojen salkunhoidossa työskentelee yhteensä 20 henkilöä, ja rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noussut miljardin euron tuntumaan.













