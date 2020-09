GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 1.9.2020 KLO 12.15

Goforen Qentinel Finlandin kauppa on saatu päätökseen

Gofore Oyj on saattanut päätökseen ohjelmistotestausautomaatioon erikoistuneen Qentinel Finland Oy:n yrityskaupan, josta yhtiö tiedotti 10.8.2020.

Velaton kauppahinta oli 8,9 miljoonaa euroa. Lisäksi oli sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka perustuu vuoden 2020 tilinpäätöksessä vahvistettavaan tilikauden käyttökatteeseen. Gofore arvioi lisäkauppahinnan olevan 1–2 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Goforesta tulee yksi merkittävimmistä digitaalisen laadunvarmistuksen asiantuntijapalveluiden toimittajista Suomessa.



Qentinel Finland Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä, ja yhtiö raportoidaan osana Gofore-konsernia 1.9.2020 alkaen.



Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210