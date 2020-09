Port of Virginia on käyttänyt Kalmarin hybridikuljetuslukkeja elokuusta 2015 alkaen.

Port of Virginia on käyttänyt Kalmarin hybridikuljetuslukkeja elokuusta 2015 alkaen.

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1. SYYSKUUTA 2020 KLO 15

Cargoteciin kuuluva Kalmar toimittaa 20 hybridikuljetuslukkia Port of Virginialle, joka on syvänmeren satama Yhdysvaltojen itärannikolla. Cargotecin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tilauskantaan kirjattu tilaus on jatkoa vuotta aiemmalle vastaavanlaiselle tilaukselle, mikä kertoo Port of Virginian ja Kalmarin hyvästä yhteistyöstä sekä asiakkaan sitoutumisesta Kalmarin laitteisiin. Koneet on määrä toimittaa heinäkuun 2021 loppuun mennessä.

Uudet koneet toimitetaan Virginia International Gatewayhin (VIG). VIG on sataman suurin terminaali, joka pystyy käsittelemään suurimpia Atlantilla liikkuvia aluksia. Port of Virginia on käyttänyt Kalmarin hybridikuljetuslukkeja elokuusta 2015 alkaen. Kalmarin ammattitaitoinen paikallinen teknikkotiimi tukee ja huoltaa sataman laitteita vuosien kokemuksella ja kattavan paikallisen varaosavaraston turvin.

Kalmar on maailman johtava satamien ja terminaalien horisontaalisten hybridikuljetusratkaisujen toimittaja. Kalmar on tähän mennessä toimittanut asiakkaille yli 300 hybridikonttilukkia ja -kuljetuslukkia, mikä on selvästi enemmän kuin muut satamalaitteiden valmistajat. Tämän toimituksen myötä pelkästään Yhdysvalloissa toimii yli 100 Kalmarin hybridilukkia.

Rich Ceci, Sr. Vice President of Technology and Projects, Port of Virginia: “Nämä kuljetuslukit lisäävät toimintamme ekotehokkuutta, sillä korvaamme niillä joitakin vanhempia laitteita ja tuemme toimintamme jatkuvaa kasvua. Kalmarin hybriditeknologia auttaa meitä vähentämään polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Se myös lisää käyttömukavuutta ja parantaa toimintamme yleistä kestävyyttä. Kaiken kaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä tiiviiseen yhteistyöhömme ja pitkäaikaiseen kumppanuuteemme Kalmarin kanssa. Kalmar on aina tarjonnut meille innovatiivisia ja ekotehokkaita ratkaisuja sekä erinomaista paikallista tukea.”

Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas: “On suuri ilo jatkaa erityislaatuista kumppanuuttamme Virginian sataman kanssa. Tämä jatkotilaus on todiste Kalmarin ekotehokkaiden hybridikuljetuslukkien ylivoimaisesta suorituskyvystä. Lisäksi paikallisen tuotetukitiimin omistautuminen ja sitoutuminen ovat olleet olennaisia tilauksen varmistamisessa. Meillä on Yhdysvalloissa laaja ja korkeasti koulutettu tiimi paikallisten asiakkaiden tukemiseen. Se takaa asiakkaiden laitteiston luotettavuuden ja tekee Kalmarista alan johtavan hybridilaitteiden toimittajan.”





Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas, puh. +1 919 949 1192

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com



