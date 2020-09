September 02, 2020 01:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 2.9.2020 kello 8:00

Eka Ruola Vincit Now:n vierailevaksi johtajaksi 1.9. alkaen

Vincit Oyj on nimittänyt Eka Ruolan digitaaliseen liiketoimintakonsultointiin erikoistuneen Vincit Now:n interim-vetäjäksi 1.9.2020 alkaen. Ruola on ollut hasan & partners groupin pitkäaikainen toimitusjohtaja, vastaava luova johtaja ja osakas. Hän jätti keväällä yrityksen ja siirtyy Nitro Groupin pääomistajaksi kilpailukieltonsa jälkeen, keväällä 2021.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme viime aikoina kohdanneet asiakkailtamme kasvanutta kysyntää liiketoimintakonsultointia kohtaan, erityisenä painopisteenä digitaalisen transformaation suunnittelu ja käynnistäminen. Covid19 on kiihdyttänyt kysyntää entisestään. Nyt perustettu Vincit Now tulee vastaamaan tähän tarpeeseen.”

Ruola on yksi Suomen tunnetuimmista ja palkituimmista luovista johtajista ja brändistrategeista. Hänellä on 25 vuoden kokemus strategisesta markkinoinnista ja luovasta tarinankerronnasta lukuisten merkittävien kansallisten ja kansainvälisten brändien kanssa. Vuonna 2015 Ruola palkittiin New Yorkissa ensimmäisenä suomalaisena Internationalistin Agency Innovator -palkinnolla.

Kuitunen jatkaa: “Ekahan on ollut meidän hallituksessa jo useamman vuoden. Kun kuulin, että hänellä olisi tässä kohtaa mahdollisuus tulla muutamaksi kuukaudeksi polkaisemaan Vincit Now käyntiin, päätimme pyytää häntä Piilaaksossa paljon hyödynnettyyn Entrepreneur in Residence -rooliin.”

Eka Ruola: “Olen aivan super innoissani päästessäni pureutumaan vielä syvemmälle tähän hyvin korkealle arvostamaani yritykseen. Olen hallituksessa ihaillut monia ulottuvuuksia Vincitin operatiivisessa tekemisessä. Uskon, että pystyn tuomaan tähän keitokseen asiakaskokemuksen ja myynnin kehittämistä, strategista ajattelua ja ehkäpä hieman myös tarinankerronnan taikapölyä. Olen myös varma siitä, että tämän stintin jälkeen palvelen hallituksen jäsenenä omistajien asiaa entistä paremmin.”

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, johtaja Eka Ruola, puhelin: 040 860 0234

