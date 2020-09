September 02, 2020 02:05 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 2.9.2020 klo 9.05



Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa yhteistoimintaneuvottelut



Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena on Grano Oy:n markkinoinnin palveluiden, tulostus- ja painotuotteiden tuotannon, logistiikan ja asennustoiminnan sekä myynnin toiminnot ja osa emoyhtiö Grano Group Oy:n toiminnoista. Alustavan arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 120 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen sekä muutoksiin toimintamalleissa ja työtehtävissä. Lisäksi yhtiö harkitsee koko neuvottelun kohteena olevan henkilöstön enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia. Mikäli toimenpiteisiin ryhdytään, pyritään ne toteuttamaan viimeistään 31.10.2021 mennessä. Neuvotteluiden piirissä on noin 760 henkilöä.



Grano-konsernilla on tarve jatkuvasti parantaa kilpailukykyään ja kehittää ja uudistaa toimintojaan alati muuttuvassa markkinassa. Lisäksi yhtiö varautuu sopeuttamaan toimintaansa koronaviruspandemian pitkittymisestä johtuvaan tilauskannan tilapäiseen alentumiseen. Edellä mainitusta johtuen Grano-konsernin johto suunnittelee toimintojen uudistamista, sopeuttamista ja tehostamista vastaamaan muuttunutta kysyntää.





Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Mettälä, Grano Oy, 040 504 2019

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311





