September 02, 2020 04:00 ET

September 02, 2020 04:00 ET

Patentti kattaa roolipohjaisen lyhytkestoisten sertikaattien luomisen ja myöntämisen salasanattomaan pääsyyn

Helsinki – 02.09.2020 – Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) on myöntänyt SSH:lle patentin numero US10764263, joka kattaa roolipohjaisen lyhytkestoisten sertikaattien luomisen ja myöntämisen salasanattomaan pääsyyn kriittisiin järjestelmiin, sovelluksiin ja tietoihin. Keksintöä koskevia patenttihakemuksia on vireillä EU:ssa ja muilla keskeisillä alueilla.

PrivX:n käyttämä lyhytkestoisiin sertifikaatteihin perustuva pääsynhallintamenetelmä poistaa kokonaan tarpeen käyttää pysyviä pääsytunnisteita tai salasanoja, mikä auttaa asiakkaita ottamaan käyttöön asiantuntijoiden suositteleman reaaliaikaisen salasanattoman zero standing privileges -pääsynhallintamallin (ZSP).

PrivX autentikoi käyttäjät käyttöhetkellä heidän roolinsa ja oikeuksiensa perusteella ja myöntää pääsyn järjestelmiin käyttämällä lyhytkestoisia sertifikaatteja, joiden voimassaolo päättyy automaattisesti autentikoinnin jälkeen. Tämä patentoitu innovaatio ei edellytä pysyviä pääsytunnisteita tai salasanoja eivätkä käyttäjät missään tilanteessa käsittele tai näe pääsytunnisteita. Tämä eliminoi tunnisteiden väärinkäytön mahdollisuuden, parantaa tuottavuutta ja vähentää pääsynhallinnan monimutkaisuutta.

“Olemme ylpeitä siitä, että USPTO on jälleen tunnistanut PrivX-teknologian ainutlaatuisuuden ja myöntänyt meille tämän patentin”, sanoo SSH.COM:in toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. “Patentti vahvistaa PrivX:n keskeisten suunnitteluperiaatteiden ainutlaatuisuuden ja antaa sille tärkeän erottelevan piirteen Privileged Access Management -markkinoilla (PAM). Patentti myös osoittaa, että PrivX tukee tunnustettuja suosituksia kuten Gartnerin Zero Standing Privileges -viitekehystä ja Zero Trust -pohjaista pääsynhallintaa.”

SSH.COM:illa on kattava salkku patentteja ja patenttihakemuksia, joka kattaa kaikki yrityksen avaintuotteet ja kasvattaa omistaja-arvoa varmistamalla SSH:lle toiminnanvapauden (freedom to operate) sekä differoi tuotteita markkinoilla.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo

toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, tel. +358 40 5499605

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com

SSH Communications Security:

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoi­tusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­tymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.