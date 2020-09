September 03, 2020 02:30 ET

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 3.9.2020 klo 9.30



Panostaja kirjaa Carrotin liikearvon arvonalentumistappiota 3,3 milj. euroa

Panostan sijoituskohteen Carrotin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa, jonka vuoksi osana liikearvon arvonalentumistestausta Panostaja on käynyt läpi Carrotin näkymiä sekä toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä oletuksia. Carrotin arvonalentumistestien perusteella Carrotin konserniliikearvoa kirjataan alas 3,3 milj. eurolla. Carrotin jäljelle jäävän liikearvon määrä on 4,6 milj. euroa.

Liikearvon arvonalentumistappiolla ei ole rahavirtavaikutusta, ja se kirjataan Carrotin neljännen neljänneksen tulokseen poistojen ryhmään.





