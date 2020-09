September 03, 2020 05:00 ET

September 03, 2020 05:00 ET

Kalmarin mobiilipukkinosturin 1000 tunnin huoltoväli on markkinoiden pisin, ja nosturin modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon räätälöinnin asiakastarpeiden mukaan.

Kalmarin mobiilipukkinosturin 1000 tunnin huoltoväli on markkinoiden pisin, ja nosturin modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon räätälöinnin asiakastarpeiden mukaan.

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 3. SYYSKUUTA 2020 KLO 12

Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen kolmen mobillipukkinosturin toimittamisesta Marsa Marocille Marokossa. Nosturit toimitetaan Casablancassa sijaitsevaan TC3 -konttiterminaaliin. Cargotecin vuoden 2020 kolmannelle neljännekselle kirjattu tilaus sisältää option kahdelle lisänosturille. Laitteet on tarkoitus toimittaa vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Marsa Maroc on Marokon pääsatamaoperaattori ja Casablancan satamassa sijaitsevan TC3-terminaalin toimiluvan haltija. Casablancan sataman modernisointihanke TC3 käynnistettiin vuonna 2015, ja se on asiakkaan ensimmäinen satama, jossa on entuudestaan Kalmarin mobiilipukkinostureita. Kolme uutta mobiilipukkinosturia toimitetaan terminaaliin, jonka Kalmar-kalustoon kuuluu vuosina 2016 ja 2018 toimitetut 11 mobiilipukkinosturia sekä useita terminaalitraktoreita, konttilukkeja ja tyhjien konttien kurottajia.

Kalmar-mobiilipukkinosturissa yhdistyvät diesel- ja sähkömoottoritekniikan parhaat puolet, mikä mahdollistaa vähäisen polttoaineenkulutuksen, päästöt ja huollon tarpeen. Mobiilipukkinosturin

1000 tunnin huoltoväli on markkinoiden pisin, ja nosturin modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon räätälöinnin asiakastarpeiden mukaan.

Tawfik Chahir, Terminal Operations Director, Marsa Maroc: “Toimintamme on nojannut Kalmarin laitteisiin ja palveluihin jo 1990-luvulta lähtien, ja olemme vuosien varrella rakentaneet erinomaisen yhteistyösuhteen Kalmarin tiimin kanssa. On hienoa jatkaa yhteistyötä ja olemme varmoja, että toimintamme TC3-terminaalissa kehittyy suotuisasti Kalmarin avulla.”

Mikko Mononen, myyntijohtaja, Kalmar EMEIA: “Olemme tyytyväisiä, että Marsa Maroc valitsi jälleen Kalmarin mobiilipukkinosturit. Tämä on jo kolmas peräkkäinen tilaus kuluneiden viiden viime vuoden aikana. Tilaus osoittaa asiakkaan luottamuksen mobiilipukkinostureihimme sekä yleisen tyytyväisyyden Kalmarin ratkaisuihin ja maailmanluokan palveluosaamiseen.”





Lisätietoja

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, puh. 040 536 0596 mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liitteet