September 03, 2020 09:20 ET

September 03, 2020 09:20 ET

Soprano Oyj sisäpiiritieto 3.9.2020 klo 16.20



Selvitykset Aasian projektin jatkomahdollisuuksista päättyneet, Soprano nostaa kanteen

Selvitykset Sopranon keskeytyneen Aasian projektin jatkomahdollisuuksista ovat päättyneet tuloksettomina.



Soprano Oyj allekirjoitti 21.4.2020 koulutusvientisopimuksen Aasiassa sijaitsevan maksukykyisen, asukasluvultaan keskikokoisen valtiollisen toimijan kanssa maan ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. Projektin ensimmäinen suoritus 1,2 miljoonaa euroa saatiin 18.5.2020. Soprano tiedotti 31.7.2020 asiakkaan halusta päättää projekti.



Osapuolten näkemykset poikkeavat toisistaan. Yhtiön näkemyksen mukaan Sopranolla on oikeus saada korvaus projektin toteutuneista kuluista ja saamatta jääneestä voitosta. Asiakkaan näkemyksen mukaan projektin ensimmäinen suoritus tulisi palauttaa. Soprano Oyj nostaa asiakkaan vaatimusten johdosta vahvistuskanteen Helsingin käräjäoikeudessa. Vahvistuskanteella pyydetään käräjäoikeutta vahvistamaan, että Sopranon puolella ei ole tapahtunut sopimusrikkomusta. Mikäli Soprano ei palauta projektin ensimmäistä suoritusta, asiakas on ilmaissut vievänsä asian paikallisen oikeuden ratkaistavaksi. Ulkomainen ratkaisu tulee vahvistaa myös Suomessa ennen täytäntöönpanoa.



Soprano Oyj





Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa.

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.



Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi



Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:



Soprano Oyj

www.soprano.fi

www.mifacademy.com

Informator Tieturi Group

www.informator.se

www.tieturi.fi



Management Institute of Finland MIF

www.mif.fi

www.infor.fi

www.jto.fi

www.fintra.fi