September 03, 2020 10:30 ET

September 03, 2020 10:30 ET

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.9.2020 kello 17:30



Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Heikki Hassel, Lamy Oy

Timo Luhtaniemi, Erina Oy

Paavo Ahonen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön kulloinen hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta päätti Siili Solutions Oyj:n yhtiökokous 11.8.2020. Toimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Lisätietoja:

Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet Hanna Seppänen

Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi