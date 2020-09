Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj





Mika Metsämäki Rush Factory Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Rush Factoryn hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi 28.9.2020 alkaen nykyisen kaupallisen johtajan Mika Metsämäen. Nykyinen toimitusjohtaja ja yhtiön perustaja Markus Niemelä toimii jatkossa Rush Factoryn kehitysjohtajana keskittyen uusien tapahtumakonseptien ja kalustoinnovaatioiden kehittämisen lisäksi toiminnan sopeuttamiseen koronatilanteen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi Niemelä on yhtiökokouksessa 28.9.2020 ehdolla hallituksen jäseneksi. Niemelällä on yhtiöstä noin 73 %:n omistusosuus.

"Olen yhtiön perustajana toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana alusta asti. Nautin työstäni Rushissa ja koen, että siirtymällä kehitysjohtajaksi voin keskittää kaiken huomioni siihen minkä koen omimmaksi ja vahvimmaksi osa-alueekseni: tapahtumien ja kaluston innovointiin ja reagointiin nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Erityisesti tällaisena vaikeana aikana koen, että yhtiölle on erittäin tärkeä keskittyä kehitystyöhön ja varmistaa siten tulevaisuuden entistä vahvempi kilpailukyky. Olemme työskennelleet Mika Metsämäen kanssa hyvin tiiviisti yhdessä alusta asti ja Metsämäen siirtyminen toimitusjohtajaksi on ollut mielessämme jo pidempään. Nyt vaikeassa maailmantilanteessa molempien osaaminen pääsee oikeuksiinsa", kertoo Markus Niemelä.

”Tällä muutoksella saamme valjastettua Niemelän koko työpanoksen yhtiön ja tapahtumien kehitystehtäviin ja toimitusjohtajan positioon liittyvät rutiinit siirtyvät Metsämäen vastuulle. Niemelän erinomaiset kehittämistaidot, joiden varaan yhtiö alun perin on rakennettu, ja Metsämäen organisointiosaaminen tulevat uudella roolituksella mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön nykyisessä turbulentissa liiketoimintaympäristössä”, kommentoi hallituksen puheenjohtaja, KTT Juho Ylimäki.

Mika Metsämäki on työskennellyt Rush Factoryn palveluksessa vuodesta 2018 lähtien. Metsämäki vastasi syksyllä 2018 toteutetusta listautumisannista. Hän on kaupallisena johtajana valvonut yhtiön talousosastoa ja jatkaa tätä myös jatkossa. Metsämäki on myös ollut osa yhtiön johtoryhmää konsernin perustamisesta lähtien ja osallistunut johtoryhmän jäsenenä tarvittaessa myös hallituksen kokouksiin.

"Rush Factoryn toiminta on ollut vahvaa Markuksen toimitusjohtajuuden aikana. COVID-19-pandemian aiheuttamat vaikeat ajat tuovat omat haasteensa, mutta uskon, että se voi tuoda mukanaan myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi patoutunut kysyntä elämyksille sekä pandemian harventama kilpailukenttä saattavat osoittautua mahdollisuuksiksi tulevaisuudessa. Odotan innolla tulevaa – yhtiöllä on vahva historia ja näen Rush Factoryssä valtavasti potentiaalia. Meillä on huipputiimi, ja on kunnia tulla valituksi seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Tavoitteenamme on kasvaa erityisesti uusien konseptien avulla ja tulla entistä vahvemmaksi tekijäksi Euroopan tapahtumamarkkinoilla", sanoo Mika Metsämäki.

Rush Factoryn johtoryhmän muodostavat jatkossakin toimitusjohtaja Mika Metsämäki, kehitysjohtaja Markus Niemelä sekä operatiivinen johtaja Tommi Virtanen.





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.





