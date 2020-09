September 08, 2020 04:00 ET

September 08, 2020 04:00 ET

Valmet ja Viridor ovat solmineet kolmivuotisen palvelusopimuksen kuudelle jätteenpolttolaitokselle Isossa-Britanniassa, joista yksi on Runcornin laitos.

Valmet ja Viridor ovat solmineet kolmivuotisen palvelusopimuksen kuudelle jätteenpolttolaitokselle Isossa-Britanniassa, joista yksi on Runcornin laitos.

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 8.9.2020 klo 11.00



Valmet ja Viridor ovat solmineet kolmivuotisen palvelusopimuksen kuudelle jätteenpolttolaitokselle Isossa-Britanniassa. Sopimus kattaa ylläpidon ja teknisen tuen, tietoturvapalvelut sekä elinkaarihuollot ja -päivitykset voimaloiden automaatiojärjestelmiin tukien näin järjestelmien käytettävyyttä ja turvallisuutta myös tulevaisuudessa.

Sopimus allekirjoitettiin vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

”Olemme valinneet Valmetin useita laitoksia kattavalle uudelle kolmivuotiselle palvelusopimuskaudelle koskien jätteenpolttolaitostemme hajautettuja ohjausjärjestelmiä. Tämä pohjautuu positiiviseen kokemukseen Valmetin asiantuntemuksesta ja tuesta kaikissa jätteenpolttolaitoksissamme aina ensimmäisen laitoksemme valmistumisesta asti”, sanoo Dave Field, Viridorin suunnittelujohtaja (Energia).

”Meillä on pitkä ja hyvä suhde Viridorin kanssa, ja arvostamme heidän luottamustaan niin palveluitamme kuin yleisesti Valmetia kohtaan. Viridor arvostaa proaktiivisia palveluitamme ja vastausaikaamme, koska ne pienentävät järjestelmään liittyvää seisokkiaikaa. Tällä palvelusopimuksella Viridorin automaatiojärjestelmä tulee olemaan entistä turvallisempi ja ajan tasalla myös tulevaisuudessa”, sanoo Samuel Asuming, Ison-Britannian alueellinen palvelupäällikkö, Automaatio, Valmet.

Palvelusopimus vahvistaa pitkäaikaista liikesuhdetta

Valmet on aiemmin toimittanut Valmet DNA -ohjausjärjestelmiä ja palveluita Viridorin jätteenpolttolaitoksille Ardleyssa, Beddingtonissa, Cardiffissa, Dunbarissa, Peterboroughissa ja Runcornissa. Nyt jokaista laitosta koskevat sopimukset ja palvelut on yhdistetty yhden, kaikki laitokset kattavan sopimuksen alle.

Uusi sopimus kattaa voimalaitosten automaatiojärjestelmien ylläpidon ja teknisen tuen, tietoturvapalvelut sekä elinkaarihuollot ja -päivitykset. Varaosat ja korjaukset, elinkaarisuunnitelmat ja automaatiopäivitykset suoritetaan lisätyönä tarpeen mukaan.

Valmet ja Viridor ovat solmineet kolmivuotisen palvelusopimuksen kuudelle jätteenpolttolaitokselle Isossa-Britanniassa, joista yksi on Runcornin laitos.

Tietoa asiakkaasta Viridor

Työllistäen yli 3 200 ihmistä, Viridor on yksi suurimmista kierrätyksen, uusiutuvan energian ja jätteenkäsittelyn yrityksistä Isossa-Britanniassa. Yhtiöllä on yli 300 kierrätys-, energiantalteenotto- ja kaatopaikkajätettä hyödyntävää laitosta, mikä tekee sen verkostosta Ison-Britannian laajimman. Viridor toimii yhteistyössä 150 paikallisen viranomaisen ja suurasiakkaan kanssa, ja sillä on 32 000 asiakasta ympäri maata. Yhtiön palvelut kattavat kierrätys- ja jäteasioiden neuvonnan ja auditoinnin, kehittyneen materiaalien kierrätyksen, lasin ja muovin uudelleenkäsittelyn, kompostoinnin, mekaanisen ja biologisen käsittelyn, anaerobisen hajotuksen, jätteenpolton, kuljetuksen, keräyksen ja elinympäristöjen entisöinnin ja ylläpidon. Yhteensä se käsittelee yli kahdeksan miljoonaa tonnia asiakkaiden kierrätys- ja jätemateriaaleja kaikilla sektoreilla kaikkialla Isossa-Britanniassa.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Samuel Asuming, Ison-Britannian alueellinen palvelupäällikkö, Automaatio, Valmet, puh. +44 7977 137029

Lue lisää: www.valmet.com/automation/services/

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite