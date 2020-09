September 10, 2020 04:24 ET

09:30 Lontoo, 11:30 Helsinki, 10.9.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK MOGALE (PTY) LTD (BUSINESS RESCUE -SANEERAUSMENETTELYSSÄ) – SANEERAUSOHJELMAEHDOTUS

Pörssitiedote

Afarak Mogale (Pty) Ltd:n (”Mogale”) Business Rescue -saneerausmenettelyn selvittäjät toimittivat Etelä-Afrikan Companies Act -yhtiölain kohdan 150 mukaisesti laaditun saneerausohjelmaehdotuksen sidosryhmille, ja kokous tullaan pitämään 16.9.2020.

Jos saneerausohjelmaehdotus hyväksytään, johtaa tämä määräysvallan menettämiseen ja Mogalen uudelleenluokittelemiseen lopetetuksi toiminnoksi. Vaikka yhtiö arvioi, ettei määräysvallan menettämisellä ole negatiivisia kirjanpidollisia vaikutuksia, näitä arvioidaan parhaillaan ja ne tullaan määrittämään ehdotuksen hyväksymisen jälkeen.

Helsingissä, 10.9.2020

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

