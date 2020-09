Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 10.9.2020 klo 11.30 (CEST)

Savosolar on sopinut pankkitakauslimiitistä Nordean kanssa

Savosolar Oyj on sopinut Nordea Bank Oyj:n Suomen Startup & Growth yksikön kanssa 0,9 milj. euron pankkitakauslimiitistä, jonka voimassaoloaika on 12 kuukautta. Yhtiö käyttää limiittiä muun muassa projektien toimitusten ja takuuaikojen aikana tarvittaviin takauksiin. Finnvera Oyj antaa pankille limiitistä 50 prosentin vastatakauksen. Samalla Nordeasta tulee Savosolarin ensisijainen yhteistyöpankki.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Olemme hyvin tyytyväisiä Nordean pankkikumppanuudesta ja näemme Nordean osaavan, kansainvälisen palvelutarjooman tukevan edistymistämme omassa kasvutavoitteessamme. Olemme tehneet töitä kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi, ja se edesauttaa yhtiötämme myös rahoituksen järjestämisessä, mistä tämä Nordean pankkitakauslimiitti on esimerkki.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 10.9.2020 klo 11.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti