CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 14.9.2020, KLO 10



Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut kaksi uutta tilausta: RoPAX-laitetilauksen Aasiasta ja Linkspan-ramppien tilauksen Skandinaviasta. Molemmat tilaukset on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Toimitukset alkavat vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä ja valmistuvat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

RoPAX-tilaus on yksi suurimmista MacGregorin viime vuosien RoPAX-laitekaupoista. Se kattaa keula- ja takaluukut, rampit, ramppikannet, kallistuvat rampit, yläsaranaovet, nostettavat autokannet sekä laita-, turva- ja matkustajaovet. Näillä on tärkeä rooli aluksen luotettavuuden ja kestävyyden varmistamisessa koko sen elinkaaren ajan. Linkspan-tilaukseen kuuluu useita ramppeja, joiden avulla lastaus on tehokasta sekä pää- että yläkansille.

”On hienoa, että asiakkaamme ovat tehneet meiltä nämä merkittävät tilaukset. Ne osoittavat, miten tärkeää on, että toimimme globaalisti ja asiakassuhteemme ovat vahvoja”, toteaa Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.



Lisätietoja

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

Pl. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com



Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor

P. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com

MacGregor on älykkään merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahvat MacGregor-, Hatlapa-, NMF-, Porsgrunn-, Pusnes-, Rapp-, Triplex- ja TTS-tuotteet, -palvelut ja -ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävän kehityksen koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi