KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.9.2020 klo 14.15

ELY-KESKUKSELTA MYÖNTEINEN PÄÄTÖS YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSESTA KESLA OYJ:LLE

Kesla Oyj täyttää pk-yrityksen kriteeristön liikevaihdon, taseen ja henkilöstömäärän suhteen ja on näin ollut oikeutettu hakemaan yrityksen kehittämisavustusta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla. Yhtiön NOSTE-hankkeen hankehakemus jätettiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle helmikuussa 2019, jonka jälkeen hakemuksen sisältöä täsmennettiin useaan otteeseen.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kesla Oyj:lle yhtiön NOSTE-hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen yrityksen kehittämisavustusta enintään 25 % hankkeen investoinneille ja enintään 50 % hankkeen kehittämistoimille. Myönnetty hankeavustus on runsaat 1,6 miljoonaa euroa ja se maksetaan hyväksyttyjen investointi- ja kehittämismenojen synnyttyä.

Kesla NOSTE-hanke koostuu investoinneista ja kehittämistoimenpiteistä, jotka mahdollistavat automaation ja digitalisoinnin hyödyntämisen liiketoimintaprosesseissa, avaavat valmistuksen kapasiteetti- ja tuottavuuspullonkauloja sekä nostavat laadunhallinnan ja turvallisuuskulttuurin käytännöt uudelle tasolle.

Joensuussa 15.9.2020

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuosi 2020 on Keslan 60-vuotisjuhlavuosi. #yourlifetimematch.