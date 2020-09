September 17, 2020 03:00 ET

September 17, 2020 03:00 ET

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.9.2020 KLO 10.00



DNA:n talous- ja rahoitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsen Timo Karppinen on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen uusien haasteiden pariin DNA:n ulkopuolelle.

Uuden talous- ja rahoitusjohtajan haku käynnistetään välittömästi. Karppinen jatkaa nykyisessä tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä tammikuu 2021 loppuun saakka.

”Timo on toiminut avainasemassa DNA:lla liki kahdeksan vuotta, minkä aikana DNA on muun muassa listautunut pörssiin ja on nostanut arvoaan yrityksenä merkittävästi. Kiitän Timoa lämpimästi hänen työpanoksestaan ja toivotan menestystä myös jatkossa”, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen kommentoi.