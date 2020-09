SATO Oyj

SATO Oyj (”SATO”) laskee liikkeeseen 350 miljoonan euron vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN -ohjelmansa puitteissa. Tämä on SATOn ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina.



Laina on tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja sen liikkeeseenlaskupäivämäärä on 24.9.2020. Vakuudettoman lainan maturiteetti on yli seitsemän vuotta ja sille maksetaan kiinteää 1,375 prosentin vuotuista kuponkikorkoa. Lainasta saadut varat käytetään SATOn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisten vihreiden ja energiatehokkaiden kohteiden (Eligible Green Assets) rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.



SATO julkaisi keväällä vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet sen rahoitusratkaisuihin. Viitekehys perustuu yhtiön strategiaan ja viime vuonna julkaistuun vastuullisuusohjelmaan. SATO voi laskea liikkeeseen viitekehyksen mukaisia vihreitä joukkovelkakirjalainoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla (uudelleen)rahoitetaan muun muassa energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

"Vihreitä joukkovelkakirjoja on laskettu liikkeeseen Suomessa vasta muutamia. Olemme ylpeitä, että SATO on ensimmäisiä suomalaisia yhtiöitä laskemassa liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille”, SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo sanoo.



”Ensimmäinen SATOn vihreä joukkovelkakirjalaina otettiin markkinoilla erittäin hyvin vastaan ja kestävällä kehityksellä on selkeästi merkitystä yhä useammalle sijoittajalle”, Markku Honkasalo toteaa.

SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin (Euronext Dublin) viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Laina tulee saamaan Standard & Poor’silta saman luottoluokituksen kuin sen liikkeeseenlaskijalla, BBB.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Handelsbanken, OP Yrityspankki ja Swedbank.



Group Treasurer, Janne Runsamo, p. 045 671 3567, janne.runsamo@sato.fi

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 050 598 8728, markku.honkasalo@sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.





Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATOn arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.