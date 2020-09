September 18, 2020 14:17 ET

September 18, 2020 14:17 ET

19:15 Lontoo, 21:15 Helsinki, 18.9.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK MOGALE (PTY) LTD:N SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN

Afarak Mogale (Pty) Ltd:n velkojat ovat 16. syyskuuta äänestäneet yksimielisesti saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Hyväksytty saneerausohjelmaehdotus edellyttää Afarak Mogale (Pty) Ltd:n varojen myymistä ja näistä myynneistä kertyvät varat käytetään velkojien saatavien suorittamiseen.

Yhtiö ja sen neuvonantajat ryhtyvät prosessiin tarjouksien hankkimiseksi varoista.

Helsingissä, 18.9.2020

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

