Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.9.2020 klo 12.45

Verkkokauppa.com Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Verkkokauppa.com:in kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävänä toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Järjestäytymiskokouksessaan 22.9.2020, seuraavat jäsenet nimitettiin nimitystoimikuntaan:

Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,

Peter Lindell, Osakas ja hallituksen puheenjohtaja Rite Ventures, Rite Internet Ventures AB:n nimeämänä

Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja

Christoffer Häggblom, Verkkokauppa.com:in hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Peter Lindell.

Lisätietoja:

Peter Lindell

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

peter@riteventures.com



Puh. +358 10 309 5555

Christoffer Häggblom

Hallituksen puheenjohtaja

christoffer@riteventures.com

Puh. +358 10 309 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.