12:00 Lontoo, 14:00 Helsinki, 22.9.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP VASTAANOTTAA VAATIMUKSEN

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj:n (”Yhtiö”) tietoon on tullut, että Etelä-Afrikkalainen pankki, Absa Bank (”Absa”), on nostanut kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kanteessaan Absa vaatii yhtiöltä 75.000.000 Etelä-Afrikan Randia (noin 3,8 miljoonaa euroa) lisättynä koroilla ja kuluilla. Vaatimus perustuu Yhtiön Afarak Mogalen puolesta antamaan takaukseen. Afarak Mogalen yrityssaneerausmenettely aloitettiin kesällä 2020 ja siitä johtuen sen ei ole ollut sallittua maksaa velkojaan menettelyn aikana.

Afarak Group toimittaa vastauksensa Helsingin käräjäoikeudelle aikanaan.

Helsingissä, 22.9.2020

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

