September 23, 2020 07:30 ET

EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 23.9.2020 KLO 14.30 (EST/EEST)



Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt 1.9.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän Restricted Share Plan 2017 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa on 23.9.2020 luovutettu 46.389 Evli Pankki Oyj:n B-osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 328.998 omaa osaketta.

Evli Pankki Oyj on tiedottanut osakepalkkiojärjestelmästä 5.9.2017 annetulla pörssitiedotteella.





EVLI PANKKI OYJ





Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com







