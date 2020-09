September 24, 2020 10:45 ET

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 24.9.2020 kello 17:45



Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimityskunta valitsi tänään keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Hasselin.

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat:

Heikki Hassel, Lamy Oy (puheenjohtaja)

Timo Luhtaniemi, Erina Oy

Paavo Ahonen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

