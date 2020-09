September 25, 2020 06:00 ET

Dovre Group nimittää uuden talousjohtajan

Dovre Group on nimittänyt KTM Sirpa Haaviston uudeksi talousjohtajaksi 1.10.2020 alkaen.

Sirpa on työskennellyt aikaisemmin mm. Ernst & Young Oy:ssä, Visma Services Oy:ssä ja Azets Insight Oy:ssä. Sirpa oli Proha Oyj:n (nykyinen Dovre Group Oyj) talousjohtaja vuosina 2002 – 2011. Sirpalla on laaja kokemus laskennasta, IFRS-raportoinnista, yritysjärjestelyistä, hyvästä hallintotavasta sekä ulkoistuspalveluista.

Sirpa raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille ja hän on myös Dovre Groupin johtoryhmän jäsen. Johtoryhmään kuuluvat Sirpa Haavisto, Arve Jensen ja Stein Berntsen.

Tärkeä osa Sirpan roolia on keskittyä parantamaan ja optimoimaan taloushallinnon tehtäviä Suomen ja Norjan välillä.

”Toivotan Sirpan tervetulleeksi vahvistamaan tiimiä. Ensimmäisenä osana taloushallinnon tiimin uudelleenorganisointia olemme jo onnistuneet alentamaan kuluja, ja tähtäämme lisäparannuksiin seuraavien kuukausien aikana”, sanoo Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen.

