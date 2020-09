September 30, 2020 05:00 ET

Talenom kasvaa Suomessa hankkimalla Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan Helsingissä

Talenom Oyj on sopinut Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n omistajien kanssa ostavansa yhtiön koko liiketoiminnan. Kauppa tukee Talenomin strategisia tavoitteita laajentaa liiketoimintaa Suomessa yritysostoin sekä hyödyntää digitalisaatioinvestointeja entistä laajemmin. Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.

Larsen & Co Tilitoimisto Oy on auktorisoitu, vuonna 1994 perustettu helsinkiläinen tilitoimisto, joka palvelee yritysasiakkaita 17 henkilön voimin. Ostettavan liiketoiminnan oikaistu liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta oli 1,4 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 220 000 euroa, eli 16 % liikevaihdosta. Edellä mainituissa luvuissa on huomioitu oikaisuina liiketoimintakaupan yhteydessä sovitut ja arvioidut muutokset, jotka kohdistuvat siirtyvään liiketoimintaan.

Kauppahinta on 1 miljoonaa euroa, josta 300 000 euroa maksetaan Larsen & Co Tilitoimisto Oy:lle suunnatussa osakeannissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Loppuosa kauppasummasta maksetaan käteisellä ja rahoitetaan Talenom Oyj:n likvideillä varoilla.

”Toivotan Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n osaavan ja kokeneen henkilökunnan sekä sen asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Talenomille. Yhdistämällä henkilöstön osaamisen ja Talenomin järjestelmät olemme entistä vahvempi toimija pääkaupunkiseudulla. Kaupan myötä saamme vahvistusta myös ulkomaisten, erityisesti saksankielisten asiakkaiden sekä elintarviketeollisuuden yritysten palvelemiseen”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Aloitin työurani 40 vuotta sitten elintarviketeollisuuden yritysten kirjanpidon parissa. Tilitoimistoalan muuttuessa yhä digitaalisemmaksi tuli aika pohtia, miten varmistan ensiluokkaiset ratkaisut niin asiakkaillemme kuin henkilöstöllemmekin. Keskusteltuamme Talenomin kanssa yhteistyöstä, havaitsimme pian ajatusmaailmamme samankaltaisuuden. Uskon, että yrityskaupassa asiakkaat ja henkilökunta saavat uuden kodin, jossa asiakkaat, osaaminen ja henkilöstö ovat keskiössä”, kertoo Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Markku Larsen.

Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkityt 34 895 uutta Talenomin osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 2.10.2020. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 43 214 780 osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,1 % Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

