(UPM, Helsinki, 6.10.2020 klo 13:05 EET) – Heikkenevien talousnäkymien sekä COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden ja niiden vaikutusten vuoksi epävarmuus UPM:n markkinaympäristössä jatkuu. Varmistaakseen tulevaisuuden kilpailukykynsä UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi liiketoiminnoissaan ja funktioissaan.

Tarramateriaaleihin keskittyvä UPM Raflatac suunnittelee yksinkertaistavansa organisaatiotaan ja lisäävänsä tehokkuutta tuotannossaan ja jakelussaan. Toteutuessaan suunnitelmat vähentäisivät noin 100 tehtävää UPM Raflatacin globaalissa organisaatiossa, pääosin Euroopassa.

Lisäksi UPM pyrkii lisäämään tehokkuutta globaaleissa funktioissaan järjestämällä uudelleen ja virtaviivaistamalla toimintoja viidessä maassa. Toteutuessaan suunnitelmat vähentäisivät enintään 70 tehtävää eri funktioissa, pääasiassa Suomessa ja Saksassa.

Toiminnan tehostamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään maakohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Lopulliset päätökset tehdään neuvottelujen päätyttyä kussakin maassa. Tänään julkistettujen suunnitelmien arvioidaan tuovan toteutuessaan noin 12 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

UPM parantaa kustannustehokkuuttaan jatkuvasti. Äskettäin yhtiö julkisti suunnitelman Suomessa sijaitsevan UPM Kaipolan paperitehtaan pysyvästä sulkemisesta, Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin paperitehtaan myynnistä sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamisesta. Lisäksi UPM kertoi tehostamisjärjestelyistä yhtiön suomalaisilla sellutehtailla, UPM Metsä -organisaatiossa ja UPM Tervasaaren tehtaalla. Aiemmin tänä vuonna yhtiö sai päätökseen Ranskassa sijaitsevan Chapellen paperitehtaan sulkemisen sekä Jyväskylän vaneritehtaan sulkemisen. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten alentamiseksi tarpeen mukaan.

