October 07, 2020 07:45 ET

October 07, 2020 07:45 ET

Piippo Oyj

Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n hallituksessa muutoksia

Piippo Oyj Yhtiötiedote 7.10.2020 klo 14:45



Piippo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien toiminut Jouni Hartikainen on tänään ilmoittanut eroavansa Yhtiön hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Ero astuu voimaan välittömästi.

Yhtiön hallitus jatkaa toimintaansa nelijäsenisenä, ja on valinnut keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Antti Piipon ja varapuheenjohtajaksi Mikael Slotten.

PIIPPO OYJ

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

Jakelu:

NASDAQ OMX Nordic

Keskeiset tiedotusvälineet

www.piippo.fi

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.

Liite