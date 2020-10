Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 8.10.2020 klo 8.30



MUUTOKSIA MARIMEKON JOHDOSSA – DAN TRAPP NIMITETTY MYYNTIJOHTAJAKSI JA SANNA-KAISA NIIKKO MARKKINOINTIJOHTAJAKSI



Dan Trapp, 45, on nimitetty Marimekon myyntijohtajaksi (CSO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 2.11.2020.



Dan Trapp siirtyy Marimekkoon Salomonilta, jossa hän on toiminut vaate- ja varustepuolen Global VP Apparel & Gear -tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä. Trappilla on laaja kansainvälinen kokemus myynnistä ja kaupallisten toimintojen johtamisesta globaaleissa urheiluvaate- ja -välineyhtiöissä. Hänen erityisosaamistaan ovat muun muassa jakelukanavat, liiketoimintamallit sekä markkinastrategiat.



Sanna-Kaisa Niikko, 34, on puolestaan nimitetty Marimekon markkinointijohtajaksi (CMO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 8.10.2020.



Sanna-Kaisa Niikolla on pitkä ura Marimekossa. Viimeksi Niikko on toiminut luovan brändimarkkinoinnin johtajana vastaten Marimekon visuaalisesta viestinnästä, sosiaalisesta mediasta ja yhteisöstä, PR:stä sekä brändiyhteistöistä. Niikko tuli Marimekon palvelukseen alun perin vuonna 2005, ja hän on toiminut lukuisissa tehtävissä Marimekon markkinointi- ja myyntiorganisaatioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti.



Marimekon myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Morten Israelsen lopettaa tehtävässään 16.10.2020. Asiasta on sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä.



“Olen iloinen siitä, että Dan Trapp ja Sanna-Kaisa Niikko aloittavat Marimekon johtoryhmässä. Koronaviruspandemian nopeuttamassa globaalin muotialan murroksessa kuluttajien arvot ja ostokäyttäytyminen muuttuvat ja digitalisaatio muokkaa alan liiketoimintamallia. Murrokset tuovat mukanaan aina myös uusia mahdollisuuksia, ja uskomme vahvasti, että strategiamme tarjoaa meille hyvät edellytykset tarttua niihin pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin, joita näiden megatrendien myötä avautuu vastuulliselle, ajattomalle ja uniikille Marimekko-lifestylelle. Danilla ja Sanna-Kaisalla tulee olemaan tärkeät roolit tällä yhteisellä matkallamme luotsatessaan ja kehittäessään Marimekon myynti- ja markkinointiorganisaatioita tavoitteenaan kasvattaa globaalia asiakasyhteisöämme sekä vahvistaa asiakasuskollisuutta ja monikanavaista kokemusta tässä muuttuvassa maailmassa”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo. ”Haluan myös lämpimästi kiittää Morten Israelsenia hän panoksestaan Marimekossa aikana, jolloin olemme onnistuneesti laajentaneet asiakaskuntaamme ympäri maailman.”



Kuvat: https://mediabank.marimekko.fi/l/tjKWXTzN2SHx



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedostusvälineet





Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com