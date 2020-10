NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 9.10.2020 klo 8.00



NoHo Partnersin syyskuun liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli neutraali



NoHo Partnersin syyskuun 2020 liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 70 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Suomen ravintolaliiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 70 prosenttia ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli yli 50 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta syyskuussa oli neutraali.



Yhtiön liikevaihto heinä–syyskuussa 2020 oli yli 56 miljoonaa euroa, joka vastaa lähes 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta, ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin 5,5 miljoonaa euroa.



NoHo Partners on laatinut liiketoimintansa kehittymiselle kolme eri skenaariota koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen ajaksi. Syyskuuhun saakka yhtiö eteni liiketoiminnassaan perusskenaarionsa mukaisesti, jossa myynti on noin 70–85 prosenttia edellisvuoden tasosta.