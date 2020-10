October 15, 2020 02:55 ET

October 15, 2020 02:55 ET

ENEDO OYJ Pörssitiedote 15.10.2020 klo 9:55





Enedo Oyj alentaa arviotaan vuoden 2020 taloudellisesta kehityksestä





Perustuen viimeisimpiin näkymiin loppuvuoden 2020 myynnin kehityksestä erityisesti USA:n markkinoilla, Enedo Oyj alentaa vuoden 2020 liikevaihto- ja tulosennustettaan.

Enedo on jatkanut aktiivista työtä toimitusvarmuuden kehittämiseksi, kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi sekä uusien asiakkuuksien ja myynnin synergioiden saavuttamiseksi. Helmikuussa lanseeratun strategian toteutus ja yhtiön suunnan kääntäminen sekä terveen tulevaisuuden rakentaminen on jatkunut haasteellisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tunisian tehtaan toimitusten jättämiä on myös kyetty purkamaan.

Puolivuosikatsauksessa 13.8.2020 yhtiö kertoi epävarmuudesta Yhdysvaltojen markkinoiden kehityksessä ja tämän mahdollisesta vaikutuksesta yhtiön toisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvuun. Koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista ja markkinaepävarmuudesta johtuen, Yhdysvalloissa olevien asiakkaiden kanssa suunnitellut yhteistyöhankkeet ja kampanjat ovat toisen vuosipuoliskon aikana jatkaneet siirtymistä eteenpäin. Emme tällä hetkellä usko tämän kehityksen päättyvän vielä loppuvuoden 2020 aikana. Tällä on vaikutusta erityisesti yhtiön Italian tuotteiden toisen vuosipuoliskon myyntiin. Tästä syystä yhtiö päivittää arvionsa taloudellisesta kehityksestä. Suomen tuotteiden kysyntä on jatkunut vakaana.

Vanha arvio

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2020 liikevaihdon olevan 40-44 milj. euroa. Vuoden 2020 käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) arvioidaan olevan 0,0-1,5 milj. euroa ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) negatiivinen 2,1-3,6 milj. euroa. Vuoden 2021 taloudellisesta kehityksestä emme kasvaneen epävarmuuden vuoksi anna toistaiseksi arviota.

Uusi arvio

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2020 liikevaihdon olevan 37 - 41 milj. euroa. Vuoden 2020 käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) arvioidaan olevan -0,7 - +0,7 milj. euroa ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) negatiivinen 3,1 - 4,3 milj. euroa.



ENEDO OYJ



Vesa Leino

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.





JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet





Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 394 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com