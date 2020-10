Innofactor Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 15.10.2020 klo 17.30

Rimonne Baltic OÜ on ilmoittanut Innofactor Oyj:lle, että sen osuus Innofactorin osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 15.10.2020.

Rimonne Baltic OÜ:n osuus ilmoituksen mukaan:





% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta



Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen



5,01 %



37 388 225

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009007637 1 872 000 5,01 % YHTEENSÄ A 1 872 000 5,01 %

Espoossa 15.10.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

