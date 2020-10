Verkkokauppa.com Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 16.10.2020 klo 8.30

Verkkokauppa.com julkaisee 23.10.2020 osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2020

Verkkokauppa.com julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2020 perjantaina 23.10.2020 noin klo 8.00. Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee suomeksi osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle webcast-lähetyksenä perjantaina 23.10 klo 10.00.

Tämän lisäksi toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee katsauksen englanniksi webcast-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.

Sekä suomen-, että englanninkielistä esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä internetissä osoitteessa www.verklive.com tai https://investors.verkkokauppa.com . Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista. Tallenne esityksestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esitysten aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com .

Esitysmateriaali on saatavilla yhtiötiedotteen julkaisemisen jälkeen osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations .

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell

Talousjohtaja

mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.