October 19, 2020 04:50 ET

October 19, 2020 04:50 ET

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 19.10.2020 klo 11.50

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Neonmedia Oy on allekirjoittanut 5-vuotisen sopimuksen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa informaatio- ja mainosnäyttöjen asentamisesta HSL:n bussien runkolinjoihin sekä Suomenlinnan lauttoihin. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2021 keväällä asennetaan näytöt 122 bussiin sekä Suomenlinnan lauttoihin. Sopimuskauden aikana toimitukset tulevat koskemaan myös muita HSL:n runkolinjoja. Sopimuskokonaisuuteen kuuluu HSL:n runkolinjojen näyttöjen asennustyöt, huolto, ylläpito ja infra. Keskisuomalainen-konserni vastaa myös näyttöjen mainosmyynnistä.

Neonmedia on valtakunnallisesti merkittävä linja-autojen digitaalisten näyttöratkaisujen toimittaja. Kaikkiaan Neonmedialla on Suomessa jo 926 digitaalista bussinäyttöä sekä kaupunkien paikallisliikenteessä että kaukoliikenteessä. Keskisuomalainen-konsernin digitaalisten ulkonäyttöjen DOOH-kokonaisuuteen kuuluu bussimainonnan lisäksi myös 1 320 digitaalista liikenneasemamediaa huoltoasemilla ja 70 digitaalista Big One -ulkonäyttötaulua ympäri Suomea.

”Neonmedian toimittamat ja ylläpitämät digitaaliset bussinäytöt ovat osa konsernin monipuolistuvaa tuoteportfoliota. Viime vuosien vahvan kasvun avulla Keskisuomalainen-konserni on kyennyt rakentamaan Suomessa aivan ainutlaatuisen kattavan tuotevalikoiman media-asiakkailleen. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat älykkäät bussinäytöt. HSL:n ja Keskisuomalainen-konsernin kumppanuus pääkaupunkiseudulla vahvistaa molempien osapuolten jo kattavaa palvelukokonaisuutta sekä entisestään vahvistaa molempien asiakasmielikuvaa”, sanoo Neonmedia Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Keskisuomalainen-konsernin konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com