October 21, 2020 08:30 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.10.2020 KLO 15.30

Enento Groupin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Enento Group Oyj julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 12.2.2021. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2020 julkaistaan viikolla 10 osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 29.3.2021. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Enento Groupin taloudelliset tiedotteet vuonna 2021

Tilinpäätöstiedote 2020 perjantaina 12.2.2021

Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2021 torstaina 29.4.2021

Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2021 keskiviikkona 21.7.2021

Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2021 perjantaina 29.10.2021

Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan englanniksi ja suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Elina Stråhlman, CFO, puh. +358 10 270 7578

Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 10 270 7506

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.