Nokia voitti 5G-sopimuksen Suomen Yhteisverkon kanssa (SYV)

Nokia on valittu SYVin radioverkkolaitteistojen ja ylläpitopalveluiden toimittajaksi.

Sopimus kattaa 5G-radioverkkolaitteistojen toimittamisen sekä nykyisen radioverkon uudistamisen Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Kolme vuotta kestävä verkon uudistaminen alkaa vuoden 2021 alussa ja sen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

26.10.2020

Espoo, Suomi – Nokia on valittu Suomen Yhteisverkon (SYV) 5G-radioverkkolaitteistojen sekä verkonhallinta- ja asennuspalveluiden toimittajaksi. Suomen Yhteisverkko Oy on DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteinen verkkoyhtiö. Uudistetun verkon avulla SYV pystyy tarjoamaan kehittyneitä 5G-palveluita kustannustehokkaasti Pohjois- ja Itä-Suomen alueella.





Sopimuksen puitteissa Nokia uudistaa SYVin radioverkon, mahdollistaa palveluiden tuomisen markkinoille entistä nopeammin sekä tarjoaa verkonhallinta- ja asennuspalveluita seuraavien kolmen vuoden ajan. Uudistuksen kärjessä olevan 5G:n käyttöönoton myötä SYV päivittää verkko-infrastruktuurinsa vastaamaan uuden sukupolven digitaalisten palveluiden vaatimuksia sekä parantaa nykyisiä toiminnallisuuksia kaikilla tukiasemilla. Nokia vastaa verkkoinfrastruktuurin uudistamisesta ja tarjoaa verkon ylläpito-, valvonta- ja asennuspalveluita Itä- ja Pohjois-Suomessa. Täysin uuden infrastuktuurin asennus alkaa vuoden 2021 alussa ja sen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Verkon uudistaminen kattaa nykyisten radioverkkolaitteistojen päivittämisen sekä uuden 5G-verkon toteutuksen. Tämä kattaa nykyiset tukiasemat, radioverkko-ohjaimet sekä siirtoverkkolaitteet verkkojen kytkemiseksi DNA:n ja Telian runkoverkkoihin. Nokia vastaa uuden verkon käyttöönotosta ja ylläpidosta, ja tukee kattavaa valikoimaa liiketoimintamalleja ja toimintavalmiuksia, joiden avulla SYV pystyy toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti samalla kun se parantaa verkkojensa ja palveluidensa suorituskykyä.

Antti Jokinen, toimitusjohtaja, SYV, sanoi: “Haimme pitkäaikaista yhteistyökumppania, joka toimittaisi meille 5G-verkon ja auttaisi meitä uudistamaan verkkoamme pitkäjänteisesti tulevina vuosina. Huolellisen valintaprosessin jälkeen päädyimme valitsemaan Nokian, koska Nokialla on kattava valikoima uusinta tietoturvallista teknologiaa ja palveluita, jotka on tuotettu ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta kestävästi. Nokia pystyi tarjoamaan meille 5G-verkkomme käyttöönoton vaatimat radioverkko- ja IP-järjestelmät asennuspalveluineen, minkä lisäksi sillä on laaja valikoima verkon operoinnin ja ylläpidon palveluita, sekä maine luotettavana ja vakaana toimijana ympäri maailmaa. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Nokian tiimin kanssa ja tarjoamaan 5G-kyvykkäitä palveluita jo lähitulevaisuudessa.”

Tommi Uitto, Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtaja sanoi: “Olemme ylpeitä siitä, että SYV valitsi meidät yhteistyökumppanikseen uudistamaan verkkonsa ja rakentamaan perustan tuleville 5G-palveluille. Tuotevalikoimamme tarjoaa ihanteellisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat saada kaiken irti uusimmasta teknologiasta. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä SYVin kanssa ja auttaa heitä tarjoamaan DNA:n ja Telian asiakkaille parhaat mahdolliset 5G-yhteydet ja -palvelut Pohjois- ja Itä-Suomessa.”

Suomen Yhteisverkko Oy (SYV)

Suomen Yhteisverkko on DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n perustama yhteinen verkkoyhtiö. Vastaamme yhteisen matkaviestinverkon suunnitelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta Pohjois- ja Itä-Suomen alueella. DNA ja Telia hyödyntävät matkaviestinverkkoamme tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen.

DNA

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.