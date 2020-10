SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2020 KLO 15.30



SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA



Scanfil Oyj:n yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta (”Optio-ohjelma 2019”).



Scanfil Oyj:n hallitus on tänään 27.10.2020 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 220 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 120 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019B merkintäaika on 1.5.2023 – 30.4.2025. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019B on 4,34 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2020.



SCANFIL OYJ



Hallitus



Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen

puh. +358 8 4882 111





JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.scanfil.com





Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat tuotantoyksikköt.